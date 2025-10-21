Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 21.10.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.10.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
IONOS Group
Tagesperformance: -5,94 %
Platz 1
Performance 1M: -18,36 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: +4,02 %
Platz 2
Performance 1M: +10,33 %
Evotec
Tagesperformance: +3,15 %
Platz 3
Performance 1M: +6,06 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Evotec im wallstreetONLINE-Forum ist kritisch. Der Kurs schwankt um 6,85 Euro, was auf Unsicherheiten im Management und fehlende Informationen zurückzuführen ist. Die Nominierung des Wirkstoffs ESP-2001 könnte jedoch positive Impulse geben. Anleger zeigen sich besorgt über die mangelnde Kommunikation und warten auf konkrete Fortschritte.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Evotec eingestellt.
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -3,02 %
Platz 4
Performance 1M: +39,05 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Siltronic AG im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Analysten von Jefferies heben die Aktie auf 'Buy' mit einem Kursziel von 75 Euro, was auf starkes Potenzial hinweist. Die Nachfrage nach Siliziumwafern für KI-Chips wird positiv bewertet. Gleichzeitig gibt es Sorgen über geopolitische Risiken und hohe Lagerbestände, die das Sentiment dämpfen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,79 %
Platz 5
Performance 1M: +2,29 %
Nagarro
Tagesperformance: +2,63 %
Platz 6
Performance 1M: -2,41 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nagarro
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Nagarro im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während ein stabiler Kursboden unter 50 Euro als positiv angesehen wurde, wurde dieser kürzlich unterschritten, was zu Bedenken führt. Ein weiteres Kursziel von 40 Euro wird diskutiert. Dennoch bleibt Nagarro auf der Investitionsliste, da einige Anleger von einem höheren Marktwert ausgehen, trotz der aktuellen Vertrauenskrise.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nagarro eingestellt.
Jenoptik
Tagesperformance: +2,43 %
Platz 7
Performance 1M: +17,91 %
