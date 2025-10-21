    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Tote nach russischen Drohnenattacken in Nordukraine

    Für Sie zusammengefasst
    • Mindestens vier Zivilisten durch Drohnenangriffe getötet.
    • 20 Einschläge in Nowhorod-Siwerskyj, sieben Verletzte.
    • Russland greift verstärkt Energieanlagen in Nordukraine an.

    NOWHOROD-SIWERSKYJ (dpa-AFX) - In der Nordukraine sind mindestens vier Zivilisten durch russische Drohnenangriffe getötet worden. Bei gut 20 Einschlägen in der Stadt Nowhorod-Siwerskyj seien weitere sieben Menschen verletzt worden, teilte der Gouverneur des Gebiets Tschernihiw, Wjatscheslaw Tschaus, bei Telegram mit. Es gebe viele Zerstörungen in der gut 35 Kilometer von der russischen Grenze entfernten Kleinstadt.

    Russland attackiert in den vergangenen Wochen verstärkt vor allem Energieanlagen in den grenznahen Regionen in der Nordostukraine. In den Gebieten gibt es Probleme mit der Stromversorgung. Nach Angriffen in der Nacht waren die nördlichen Teile der Region Tschernihiw und die Gebietshauptstadt komplett stromlos. Die Ukraine wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion./ast/DP/stw





    dpa-AFX
