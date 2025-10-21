    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Wärmepumpen im Aufwind

    VDI gibt Tipps für effizientes Heizen zum Start der Heizsaison

    Düsseldorf (ots) - VDI fordert stabile Förderung und faire Strompreise -
    Praxistipps für Verbraucherinnen und Verbraucher

    Die Heizsaison startet, und die Wärmepumpe ist erstmals Deutschlands
    beliebtestes Heizsystem. Laut Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie
    (BDH) und Bundesverband Wärmepumpe (BWP) wurden im ersten Halbjahr 2025 rund
    139.000 Wärmepumpen installiert - ein Plus von 55 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
    Der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) sieht darin ein deutliches Signal für den
    Erfolg erneuerbarer Heiztechnologien, mahnt aber zugleich verlässliche
    politische Rahmenbedingungen an.

    "Die Zahlen zeigen, dass die Wärmepumpe die Zukunft des Heizens ist - sowohl im
    Neubau als auch im Bestand", sagt Dr. Jochen Theloke, Geschäftsführer der
    VDI-Gesellschaft Energie und Umwelt (VDI-GEU). Damit der positive Trend anhält,
    brauche es stabile Förderprogramme, faire Strompreise und eine langfristige
    Perspektive.

    Eine forsa-Umfrage im Auftrag des BWP belegt die hohe Zufriedenheit: 96 Prozent
    der befragten Eigentümerinnen und Eigentümer würden sich erneut für eine
    Wärmepumpe entscheiden, 84 Prozent loben die geringen Betriebskosten. "Um die
    Wärmewende im Gebäudebestand voranzubringen, müssen Förderung,
    Strompreisgestaltung und CO2-Bepreisung sinnvoll zusammenspielen", so Theloke.

    Gleichzeitig gibt der VDI praktische Tipps für einen effizienten Start in die
    Heizperiode:

    - Heizkörper regelmäßig reinigen und freihalten, um die Wärmeabgabe zu
    verbessern.
    - Wasserdruck prüfen (1,5-2 bar im Einfamilienhaus) und gegebenenfalls anpassen.
    - Heizkessel oder Wärmepumpe regelmäßig warten lassen.
    - Raumtemperatur bewusst steuern - 1 Grad weniger spart rund 5 bis 6 Prozent
    Heizenergie.
    - Heizungsanlage nachts oder bei längerer Abwesenheit absenken.
    - Warmwasser nicht unter 60 Grad Celsius einstellen (VDI 6023).
    - Hydraulischen Abgleich durchführen lassen - das spart bis zu 15 Prozent
    Energie.

    "Viele dieser Maßnahmen sind einfach umzusetzen und erhöhen zugleich Komfort und
    Sicherheit", erklärt VDI-Experte Björn Düchting vom Fachbereich Technische
    Gebäudeausrüstung.

    Der VDI ruft Eigentümerinnen und Eigentümer auf, ihre Heizsysteme frühzeitig auf
    den Winter vorzubereiten und Fachbetriebe einzubinden. "Technische Regeln wie
    unsere Richtlinien VDI 4645 und VDI 2073 geben die nötige Orientierung, um
    Energieeffizienz und Klimaschutz zusammenzubringen", so Düchting.

    Fachliche Ansprechpartner:

    Dr.-Ing. Jochen Theloke - Geschäftsführer der VDI-Gesellschaft Energie und
    Umwelt

    E-Mail: mailto:theloke@vdi.de | Tel.: +49 211 6214-369

    Dipl.-Ing. Björn Düchting - VDI-Fachbereich Technische Gebäudeausrüstung

    E-Mail: mailto:duechting@vdi.de | Tel.: +49 211 6214-470

    Ihr Ansprechpartner in der VDI-Pressestelle:

    Sarah Janczura
    Pressesprecherin
    Telefon: +49 211 6214-641
    E-Mail: mailto:presse@vdi.de

