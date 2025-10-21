VDI gibt Tipps für effizientes Heizen zum Start der Heizsaison

Düsseldorf (ots) - VDI fordert stabile Förderung und faire Strompreise -

Praxistipps für Verbraucherinnen und Verbraucher



Die Heizsaison startet, und die Wärmepumpe ist erstmals Deutschlands

beliebtestes Heizsystem. Laut Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie

(BDH) und Bundesverband Wärmepumpe (BWP) wurden im ersten Halbjahr 2025 rund

139.000 Wärmepumpen installiert - ein Plus von 55 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) sieht darin ein deutliches Signal für den

Erfolg erneuerbarer Heiztechnologien, mahnt aber zugleich verlässliche

politische Rahmenbedingungen an.



"Die Zahlen zeigen, dass die Wärmepumpe die Zukunft des Heizens ist - sowohl im

Neubau als auch im Bestand", sagt Dr. Jochen Theloke, Geschäftsführer der

VDI-Gesellschaft Energie und Umwelt (VDI-GEU). Damit der positive Trend anhält,

brauche es stabile Förderprogramme, faire Strompreise und eine langfristige

Perspektive.





Eine forsa-Umfrage im Auftrag des BWP belegt die hohe Zufriedenheit: 96 Prozent

der befragten Eigentümerinnen und Eigentümer würden sich erneut für eine

Wärmepumpe entscheiden, 84 Prozent loben die geringen Betriebskosten. "Um die

Wärmewende im Gebäudebestand voranzubringen, müssen Förderung,

Strompreisgestaltung und CO2-Bepreisung sinnvoll zusammenspielen", so Theloke.



Gleichzeitig gibt der VDI praktische Tipps für einen effizienten Start in die

Heizperiode:



- Heizkörper regelmäßig reinigen und freihalten, um die Wärmeabgabe zu

verbessern.

- Wasserdruck prüfen (1,5-2 bar im Einfamilienhaus) und gegebenenfalls anpassen.

- Heizkessel oder Wärmepumpe regelmäßig warten lassen.

- Raumtemperatur bewusst steuern - 1 Grad weniger spart rund 5 bis 6 Prozent

Heizenergie.

- Heizungsanlage nachts oder bei längerer Abwesenheit absenken.

- Warmwasser nicht unter 60 Grad Celsius einstellen (VDI 6023).

- Hydraulischen Abgleich durchführen lassen - das spart bis zu 15 Prozent

Energie.



"Viele dieser Maßnahmen sind einfach umzusetzen und erhöhen zugleich Komfort und

Sicherheit", erklärt VDI-Experte Björn Düchting vom Fachbereich Technische

Gebäudeausrüstung.



Der VDI ruft Eigentümerinnen und Eigentümer auf, ihre Heizsysteme frühzeitig auf

den Winter vorzubereiten und Fachbetriebe einzubinden. "Technische Regeln wie

unsere Richtlinien VDI 4645 und VDI 2073 geben die nötige Orientierung, um

Energieeffizienz und Klimaschutz zusammenzubringen", so Düchting.



