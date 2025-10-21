Triebwerksbauer GE Aerospace hebt Jahresziele erneut an

AkibaBC schrieb 25.10.24, 19:27

https://seekingalpha.com/article/4719788-my-new-investment-im-betting-big-on-ge-aerospace



"Zusammenfassung

Ich habe GE Aerospace aufgrund seines extrem breiten Schutzgrabens, seiner Marktdurchdringung und seiner strategischen Position bei zivilen und militärischen Triebwerken in mein Portfolio aufgenommen.

Aufgrund der Führungsposition von GE Aerospace, gestützt durch langfristige Wachstumstrends und das innovative FLIGHT DECK-Modell, passt das Unternehmen perfekt in mein Portfolio.

Ich sehe großes Potenzial für eine Steigerung des Aktionärswerts durch Dividenden und Aktienrückkäufe, mit anhaltendem Aufwärtspotenzial, da GE von der steigenden Nachfrage und der betrieblichen Effizienz profitiert.

Obwohl ich nicht meinen idealen Einstiegspreis bekomme, bin ich bereit, bei Marktschwäche mehr zu kaufen, da ich von den langfristigen Wachstumsaussichten von GE überzeugt bin."



"Sein Geschäftsmodell besteht aus zivilen und militärischen Triebwerken. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete das Unternehmen beispielsweise einen Umsatz von 32 Milliarden Dollar. 75 Prozent seines Umsatzes entfielen auf die kommerzielle Luftfahrt. Sowohl im Verteidigungs- als auch im kommerziellen Luftverkehr entfielen 70 Prozent seines Umsatzes auf Dienstleistungen."

"Und das Beste ist: Das Unternehmen hat einen extrem breiten Wettbewerbsvorteil, da es über eine installierte Basis von mehr als 40.000 Triebwerken für Verkehrsflugzeuge verfügt und über das Know-how zur Wartung dieser Triebwerke verfügt. Dies geht mit extrem engen Kundenbeziehungen einher.



Um auf das langfristige Wachstum der Nachfrage in der Luftfahrt vorbereitet zu sein, investierte das Unternehmen vor Kurzem eine Milliarde Dollar in den Ausbau seiner MRO-Kapazitäten (Wartung, Reparatur und Betrieb)."



"Und was noch besser ist: GE ist nicht nur einer von vielen Akteuren. Das Unternehmen ist der weltweit größte Hersteller von Triebwerken für zivile und militärische Zwecke. Einschließlich seines 50/50-Joint Ventures mit Safran, genannt CFM, kontrolliert GE rund 75 Prozent des Marktes für Triebwerke für zivile Flugzeuge."



"Lassen Sie mich Ihnen einige Beispiele für die Marktdurchdringung von GE nennen.



Sein GE90-Triebwerk ist in einer installierten Basis von mehr als 2.250 Triebwerken mit einem Durchschnittsalter von 12 Jahren und einer Startzuverlässigkeit von 99,98 % nach 130 Millionen Flugstunden verbaut. Es handelt sich um das einzige Triebwerk für die Boeing 777, eines der größten Langstreckenprogramme der Welt.

Das CFM56 (aus dem Joint Venture Sanfran) ist das meistverkaufte Triebwerk in der Geschichte der kommerziellen Luftfahrt. Dieses Triebwerk ist das einzige Triebwerk für die Boeing 737NG-Modelle und treibt fast 60 % der Airbus A320ceo-Modelle an.

Das GEnx-Triebwerk ist seit 2011 im Einsatz. Es ist das einzige Triebwerk der Boeing 747 mit einer Erfolgsquote von 70 % im 787-Programm.

Das LEAP-Triebwerk ist seit 2016 erhältlich. Es hat eine Zuverlässigkeitsrate von 99,95 % und ist das einzige Triebwerk, das für die 737MAX und die chinesische Comac C919 verwendet wird. Es hat auch eine Erfolgsquote von 60 % beim Airbus A320, einem Markt, den es sich mit Pratt & Whitney teilt."



"Die Free Cashflow Conversion Rate wird voraussichtlich mindestens 100 % betragen, was bedeutet, dass der Free Cashflow wahrscheinlich den Nettogewinn übersteigt, ein Zeichen für eine hohe Ertragsqualität.



Dies ist auch ein gutes Zeichen für die Ausschüttungen an die Aktionäre.



Obwohl GE nur eine Rendite von 0,7% abwirft, gibt es gute Nachrichten:



Die jährliche Dividende von 1,12 US-Dollar hat eine Ausschüttungsquote für 2024 von nur 27 %. Die Ausschüttungsquote für 2025 beträgt 22 %.

Die letzte Erhöhung betrug am 8. April 250 %. Obwohl sich diese Erhöhung wahrscheinlich nicht wiederholen wird, zeigt sie doch, dass das Unternehmen es ernst meint, zumindest eine „halbwegs anständige“ Dividende auszuschütten. Beachten Sie auch, dass die Dividendenrendite aufgrund der Performance der Aktie niedrig ist. Normalerweise bestimmt der Markt die Rendite (Dividende/Aktienkurs). Das Unternehmen entscheidet über die Ausschüttung, da es seinen Aktienkurs nicht direkt kontrollieren kann.

Während seines Investorentags kündigte das Unternehmen ein Rückkaufprogramm im Umfang von 15 Milliarden US-Dollar an, was etwa 9 % seiner aktuellen Marktkapitalisierung entspricht.

Dividenden und Rückkäufe werden durch eine Bilanz geschützt, die am Ende dieses Jahres voraussichtlich mehr Barmittel als Bruttoschulden aufweisen wird."





"Vorteile & Nachteile

Vorteile:



Branchenführer: GE Aerospace ist der größte Hersteller von Triebwerken für zivile und militärische Zwecke mit einem dominanten Marktanteil und einer riesigen installierten Basis. Seine starken Kundenbeziehungen und Spitzentechnologie bilden einen breiten Wettbewerbsvorteil, der kaum zu schlagen ist.

Langfristiges Wachstum: Der Luft- und Raumfahrtsektor verzeichnet ein konstantes Wachstum im mittleren einstelligen Bereich, das durch steigende globale Reise- und Verteidigungsausgaben angetrieben wird. GE befindet sich in einer hervorragenden Position, um von diesem langfristigen Rückenwind zu profitieren.

Starke Finanzen: GEs beeindruckende Betriebsmargen, der robuste freie Cashflow und die Verpflichtung zur Aktionärsrendite durch Dividenden und Rückkäufe machen das Unternehmen zu einer attraktiven Investition.

Innovatives Management: Das FLIGHT DECK-Modell von CEO Lawrence Culp führt zu betrieblichen Verbesserungen, die möglicherweise denen ähneln, die Giganten wie Danaher erreicht haben.

Nachteile:



Hohe Bewertung: GE Aerospace wird mit einem Aufschlag gehandelt, wobei ein hohes KGV starke Wachstumserwartungen widerspiegelt. Obwohl ich hinsichtlich der langfristigen Aussichten zuversichtlich bin, könnte die Aktie unter Druck geraten, wenn sich das Wachstum verlangsamt. Oder anders ausgedrückt: Es gibt wenig Spielraum für Fehler.

Wettbewerb: Trotz seiner führenden Position ist GE einer starken Konkurrenz durch andere Branchenriesen wie Pratt & Whitney und Rolls-Royce ausgesetzt.

Störungsrisiken: Die Luft- und Raumfahrtindustrie ist anfällig für Störungen, darunter geopolitische Spannungen und Pandemien.

Boeing/Airbus: Die operativen Herausforderungen von Boeing sind ein gutes Beispiel für externe Faktoren, die die Nachfrage nach Triebwerken vorübergehend beeinträchtigen könnten."