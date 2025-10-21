    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGE Aerospace AktievorwärtsNachrichten zu GE Aerospace

    ROUNDUP

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Triebwerksbauer GE Aerospace hebt Jahresziele erneut an

    Für Sie zusammengefasst
    • GE Aerospace optimistisch wegen Luftfahrtaufschwung.
    • Umsatz und Gewinn steigen stärker als erwartet.
    • Drittes Quartal: Umsatz +25%, Gewinn +33% gestiegen.
    ROUNDUP - Triebwerksbauer GE Aerospace hebt Jahresziele erneut an
    Foto: Arne Dedert - DPA

    CINCINNATI (dpa-AFX) - Der Triebwerksbauer GE Aerospace wird dank des Aufschwungs der Luftfahrtbranche noch optimistischer für das laufende Jahr. Umsatz und Gewinn sollen stärker steigen als gedacht, teilte das Unternehmen am Dienstag in Cincinnati mit. So soll der bereinigte Umsatz nun um einen hohen statt um einen mittleren Zehner-Prozentsatz steigen. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn soll 8,65 bis 8,85 Milliarden US-Dollar (7,4 bis 7,6 Mrd Euro) erreichen. Zuletzt hatte Konzernchef Larry Culp hier 8,2 bis 8,5 Milliarden Dollar als Ziel ausgegeben.

    Der bereinigte Gewinn je Aktie soll nun bei 6 bis 6,20 Dollar herauskommen, jeweils 40 Cent mehr als bisher angepeilt. Analysten hatten im Schnitt bislang nur 5,92 Dollar erwartet. Im frühen New Yorker Handel notierte das GE-Aerospace-Papier lediglich leicht höher, nachdem es im vorbörslichen Geschäft noch um knapp zwei Prozent zugelegt hatte. Schon im Juli hatte GE Aerospace die Jahresprognose angehoben.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Airbus Group SE!
    Long
    194,30€
    Basispreis
    1,46
    Ask
    × 14,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    221,33€
    Basispreis
    1,50
    Ask
    × 14,03
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Nun sprach Culp von einem "außergewöhnlichen" dritten Quartal. So stieg der Umsatz im Jahresvergleich um fast ein Viertel auf 12,2 Milliarden Dollar. Der bereinigte operative Gewinn wuchs um gut ein Viertel auf 2,3 Milliarden Dollar und der Überschuss sprang sogar um ein Drittel auf 2,5 Milliarden Dollar nach oben.

    GE Aerospace entwickelt und fertigt Turbinen für Passagier- und Frachtflugzeuge von Airbus und Boeing . Am stärksten laufen die Leap-Triebwerke für die vielgefragten Mittelstreckenjets Airbus A320neo und Boeing 737 Max, bei denen der US-Konzern mit dem französischen Triebwerkshersteller Safran zusammenarbeitet./stw/tav/jha/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 186,4 auf Tradegate (21. Oktober 2025, 16:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +0,74 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,92 %.

    Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 164,76 Mrd..

    Airbus zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 216,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 225,00EUR was eine Bandbreite von -3,73 %/+8,30 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu GE Aerospace - A3CSML - US3696043013

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über GE Aerospace. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Triebwerksbauer GE Aerospace hebt Jahresziele erneut an Der Triebwerksbauer GE Aerospace wird dank des Aufschwungs der Luftfahrtbranche noch optimistischer für das laufende Jahr. Umsatz und Gewinn sollen stärker steigen als gedacht, teilte das Unternehmen am Dienstag in Cincinnati mit. So soll der …