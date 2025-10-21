ROUNDUP
General Motors sieht im Tagesgeschäft Besserung - Aktie springt hoch
- GM hebt Gewinnprognose auf 9,75-10,50 USD/Aktie
- Umsatz stabil bei 48,6 Mrd. USD, Gewinn bricht ein
- E-Auto-Pläne kosten 1,6 Mrd. USD durch Trump-Politik
DETROIT (dpa-AFX) - Nach einem überraschend gut verlaufenen Tagesgeschäft im dritten Quartal peilt der US-Autobauer General Motors (GM) nun für das laufende Jahr einen höheren bereinigten Gewinn an. Dieser soll bei 9,75 bis 10,50 US-Dollar je Aktie ausfallen, wie es am Dienstag vom Konzern in Detroit hieß. Bisher standen 8,25 bis 10 Dollar im Plan. Unter dem Strich wird die bereits bekannte Milliarden-Abschreibung auf die Elektroautopläne jedoch den Nettogewinn schmälern. Das konnte die Anleger aber nicht mehr schrecken: Die Aktie sprang im frühen New Yorker Handel um fast 15 Prozent hoch.
Im dritten Quartal blieb der Umsatz von GM entgegen den Erwartungen mit minus 0,3 Prozent auf 48,6 Milliarden Dollar (rund 41,7 Mrd Euro) nahezu stabil. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten ging zwar um 18 Prozent auf knapp 3,4 Milliarden Dollar zurück. GM schnitt damit aber vor allem im wichtigen Heimatmarkt Nordamerika robuster ab als von Analysten erwartet. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,80 Dollar, Experten hatten nur mit 2,27 Dollar gerechnet.
Der auf die Aktionäre entfallende Nettogewinn brach auf 1,3 Milliarden Dollar ein und damit auf weniger als die Hälfte des Vorjahreswertes. GM-Chefin Mary Barra hatte bereits in der vergangenen Woche eingeräumt, dass die Bremse von US-Präsident Donald Trump bei der Elektroautoförderung den Konzern mindestens 1,6 Milliarden Dollar kosten werde. GM senkt die E-Auto-Produktionskapazität wegen voraussichtlich geringerer Nachfrage. Trump hatte eine Steuervergünstigung auslaufen lassen sowie dem bei Elektroautos als Vorreiter geltenden US-Bundesstaat Kalifornien das Recht entzogen, eigene Abgasvorschriften zu erlassen./men/tav/nas/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur General Motors Aktie
Die General Motors Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +15,24 % und einem Kurs von 57,42 auf Tradegate (21. Oktober 2025, 16:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der General Motors Aktie um +3,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,27 %.
Die Marktkapitalisierung von General Motors bezifferte sich zuletzt auf 54,88 Mrd..
General Motors zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1100 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 81,00USD was eine Bandbreite von -12,98 %/+40,97 % bedeutet.