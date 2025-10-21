    StartseitevorwärtsAktienvorwärts3M AktievorwärtsNachrichten zu 3M

    Besonders beachtet!

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    3M - Aktie legt am 21.10.2025 stark zu

    Am heutigen Handelstag konnte die 3M Aktie bisher um +5,19 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der 3M Aktie.

    Besonders beachtet! - 3M - Aktie legt am 21.10.2025 stark zu
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    3M ist ein führendes, innovationsgetriebenes Unternehmen mit einem breiten Produktportfolio, das in verschiedenen Industrien weltweit anerkannt ist.

    3M Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.10.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die 3M Aktie. Sie steigt um +5,19 % auf 140,00. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Short
    50.500,00€
    Basispreis
    29,21
    Ask
    × 14,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    42.997,31€
    Basispreis
    34,78
    Ask
    × 14,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in 3M investiert war, konnte einen Gewinn von +1,02 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die 3M Aktie damit um +1,55 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,02 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die 3M um +7,11 % gewonnen.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,69 % geändert.

    3M Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,55 %
    1 Monat -0,02 %
    3 Monate +1,02 %
    1 Jahr +7,22 %

    Informationen zur 3M Aktie

    Es gibt 533 Mio. 3M Aktien. Damit ist das Unternehmen 74,41 Mrd.EUR wert.

    3M schraubt Gewinnziel hoch - Sanierungsplan trotzt Zoll-Unsicherheiten


    Der US-Mischkonzern 3M wird nochmal zuversichtlicher für das laufende Jahr. Nachdem bereits im Juli die Jahresprognose angehoben wurde, setzte Konzernchef William Brown die Latte nun noch etwas höher. 2025 dürfte der bereinigte Gewinn je Aktie 7,95 …

    Wenig verändert nach starkem Wochenstart


    Nach den deutlichen Gewinnen zum Wochenauftakt haben sich die US-Aktienmärkte am Dienstag nur wenig bewegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,3 Prozent auf 46.858 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank hingegen um 0,1 Prozent auf 6.728 …

    Börsenstart USA - 21.10. - US Tech 100 schwach -0,28 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    3M Aktie jetzt kaufen?


    Ob die 3M Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur 3M Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    3M

    +5,41 %
    +2,35 %
    +0,03 %
    +1,23 %
    +7,48 %
    +38,13 %
    +9,27 %
    +20,46 %
    +985,99 %
    ISIN:US88579Y1010WKN:851745



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! 3M - Aktie legt am 21.10.2025 stark zu Am heutigen Handelstag konnte die 3M Aktie bisher um +5,19 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der 3M Aktie.