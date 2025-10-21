3M - Aktie legt am 21.10.2025 stark zu

Einen starken Börsentag erlebt die 3M Aktie. Sie steigt um +5,19 % auf 140,00€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

3M ist ein führendes, innovationsgetriebenes Unternehmen mit einem breiten Produktportfolio, das in verschiedenen Industrien weltweit anerkannt ist.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in 3M investiert war, konnte einen Gewinn von +1,02 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die 3M Aktie damit um +1,55 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,02 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die 3M um +7,11 % gewonnen.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,69 % geändert.

3M Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,55 % 1 Monat -0,02 % 3 Monate +1,02 % 1 Jahr +7,22 %

Informationen zur 3M Aktie

Es gibt 533 Mio. 3M Aktien. Damit ist das Unternehmen 74,41 Mrd.EUR wert.

Der US-Mischkonzern 3M wird nochmal zuversichtlicher für das laufende Jahr. Nachdem bereits im Juli die Jahresprognose angehoben wurde, setzte Konzernchef William Brown die Latte nun noch etwas höher. 2025 dürfte der bereinigte Gewinn je Aktie 7,95 …

Nach den deutlichen Gewinnen zum Wochenauftakt haben sich die US-Aktienmärkte am Dienstag nur wenig bewegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,3 Prozent auf 46.858 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank hingegen um 0,1 Prozent auf 6.728 …

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

3M Aktie jetzt kaufen?

Ob die 3M Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur 3M Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.