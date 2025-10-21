Besonders beachtet!
3M - Aktie legt am 21.10.2025 stark zu
Am heutigen Handelstag konnte die 3M Aktie bisher um +5,19 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der 3M Aktie.
3M ist ein führendes, innovationsgetriebenes Unternehmen mit einem breiten Produktportfolio, das in verschiedenen Industrien weltweit anerkannt ist.
3M Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.10.2025
Einen starken Börsentag erlebt die 3M Aktie. Sie steigt um +5,19 % auf 140,00€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?
Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in 3M investiert war, konnte einen Gewinn von +1,02 % verbuchen.
Allein seit letzter Woche ist die 3M Aktie damit um +1,55 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,02 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die 3M um +7,11 % gewonnen.
Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,69 % geändert.
3M Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+1,55 %
|1 Monat
|-0,02 %
|3 Monate
|+1,02 %
|1 Jahr
|+7,22 %
Informationen zur 3M Aktie
Es gibt 533 Mio. 3M Aktien. Damit ist das Unternehmen 74,41 Mrd.EUR wert.
3M schraubt Gewinnziel hoch - Sanierungsplan trotzt Zoll-Unsicherheiten
Der US-Mischkonzern 3M wird nochmal zuversichtlicher für das laufende Jahr. Nachdem bereits im Juli die Jahresprognose angehoben wurde, setzte Konzernchef William Brown die Latte nun noch etwas höher. 2025 dürfte der bereinigte Gewinn je Aktie 7,95 …
Wenig verändert nach starkem Wochenstart
Nach den deutlichen Gewinnen zum Wochenauftakt haben sich die US-Aktienmärkte am Dienstag nur wenig bewegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,3 Prozent auf 46.858 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank hingegen um 0,1 Prozent auf 6.728 …
Börsenstart USA - 21.10. - US Tech 100 schwach -0,28 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
3M Aktie jetzt kaufen?
Ob die 3M Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur 3M Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.