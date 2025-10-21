Devisen
Euro sinkt zum US-Dollar weiter
- Euro-Kurs fiel auf 1,1604 US-Dollar am Dienstag.
- EZB setzte Referenzkurs auf 1,1655 Dollar fest.
- Dollar profitierte von Handelskonflikt-Entspannung.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Dienstag erneut nachgegeben. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1604 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hatte sie noch rund einen halben Cent höher notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1655 (Freitag: 1,1681) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8580 (0,8560) Euro.
Der Dollar profitierte von der Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China. "Ich denke, wenn wir unsere Gespräche in Südkorea beenden, werden China und ich ein wirklich faires und wirklich großartiges Handelsabkommen haben", sagte US-Präsident Donald Trump. Gleichwohl bekräftigte er seine Drohung, eine Erhöhung der Zölle auf chinesische Waren durchzusetzen, "wenn bis zum 1. November keine Einigung erzielt wird".
Zudem stützte die Hoffnung auf ein Ende des "Shutdowns" in den USA den Dollar. Laut Kevin Hassett, Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, könnte der teilweise Stillstand in den Behörden in dieser Woche enden. Grund für den "Shutdown" ist der ungelöste Haushaltsstreit in den USA. Starke Impulse gab es nicht, da weder in der Eurozone noch in den USA wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht werden.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86910 (0,86950) britische Pfund, 175,71 (175,70) japanische Yen und 0,9239 (0,9257) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) gab deutlich nach und kostete zuletzt 4.112 Dollar. Das waren etwa 248 Dollar weniger als am Vortag./jsl/he
1. Ausgangspunkt – Vertrauensverlust in den Dollar
- Früher hielten Staaten rund 70 % ihrer Währungsreserven in US-Dollar (v. a. US-Staatsanleihen).
- Nach der Einfrierung russischer Devisenreserven 2022 verloren viele Länder Vertrauen: Wenn Reserven eingefroren werden können, sind sie nicht wirklich „eigen“.
- Folge: Zentralbanken verkauften US-Anleihen und kauften Gold, um ihre Reserven unabhängiger zu machen.
2. Chinas Goldstrategie
- Die Volksbank Chinas (PBoC) ist inzwischen größter Goldkäufer der Welt.
- China baut aktiv physische Infrastruktur auf:
- Shanghai Gold Exchange (SGE) – größter physischer Goldmarkt der Welt.
- Neue Tresore in Hongkong und Aufbau eines „Gold-Korridors“ über BRICS-Länder.
- Ziel: Staaten mit Yuan-Beständen sollen diese künftig gegen physisches Gold eintauschen können.
- Damit gewinnt der Yuan das zurück, was der Dollar verloren hat: Vertrauen.
3. Der regulatorische Hebel – Basel III
- Früher war Gold in Bankbilanzen ein Tier-3-Asset (nur 50 % seines Werts anrechenbar).
- Seit Juli 2025 gilt Gold offiziell als Basel-III-Tier-1-Asset → 100 % Anrechnung.
- Nächster Schritt wäre die Einstufung als HQLA (High-Quality Liquid Asset) – also voll beleihbare Sicherheit wie US-Treasuries.
- Wenn Gold HQLA wird, könnten Länder Kredite und Infrastrukturprojekte ohne Dollar-Kredite finanzieren.
4. Der „Gold-Korridor“ – das alternative Finanznetz
- China hat erkannt, dass andere Staaten ihr Gold nicht nur „in China“ lagern wollen.
- Lösung: verteilte Tresore (BRICS-Netzwerk), alle über die SGE verbunden.
- Jeder Goldbarren ist mit Seriennummer, Reinheit und Eigentümer erfasst → verifizierbar und dezentral.
- Stabilisierung der Preise durch Gleitdurchschnitt (z. B. 200-Tage-Schnitt) statt Tageskurs – verhindert extreme Schwankungen.
- Ergebnis: ein vertrauenswürdiges, physisches, aber international verteiltes Goldsystem als Gegenmodell zur westlichen Dollar-Dominanz.
5. Geopolitische und wirtschaftliche Folgen
- BRICS-Staaten (v. a. Afrika) könnten Gold bei der SGE hinterlegen und Yuan-Kredite für Infrastruktur erhalten → Finanzierung außerhalb des IWF.
- China gewinnt Einfluss, ohne Dollar zu nutzen.
- Die USA erkennen offenbar den Trend: Repatriierung von Goldbeständen aus London deutet auf Vorbereitung auf ein goldbasiertes System hin.
- Wer physisches Gold besitzt, hat künftig reale Kredit- und Machtbasis.
6. Mögliche Marktauswirkungen
- Wenn globale Finanzinstitutionen künftig 30 % (statt 20 %) ihrer Reserven in Gold halten sollen → ~2 Billionen USD neue Nachfrage.
- Da Gold nicht „gedruckt“ werden kann, wäre ein deutlich höherer Goldpreis denkbar (evtl. Verdoppelung in 5 Jahren).
7. Konkurrenzmodelle: China vs. USA
- China/BRICS: physisch gedecktes System → „Vertrauen durch Substanz“.
- USA/Westen: digitale, tokenisierte Vermögensbasis → „Vertrauen durch Technologie“.
- Möglicher Gegenzug: Stablecoins oder Bitcoin als digitale „Deckung“.
- Es entsteht ein multimonetäres Zeitalter:
- Goldgedecktes System im Osten
- Digital-/Krypto-basiertes System im Westen
- Zum ersten Mal in der Neuzeit könnten Staaten um das bessere Geldsystem konkurrieren.
8. Fazit
China baut ein paralleles Finanzsystem, das auf physischem Gold und dem Yuan basiert – als Alternative zum Dollar und zum IWF-System.
Wenn Gold wirklich HQLA wird, erhält es eine Rolle im globalen Kredit- und Finanzierungssystem, die seit über 50 Jahren verloren war.
Das könnte das größte Währungs- und Machtverschiebungsexperiment seit Bretton Woods werden – mit direkten Folgen für Zinsen, Rohstoffe, Goldpreis und geopolitische Allianzen.
https://www.youtube.com/watch?v=xf7-JLuDjKU
Goldpreis und Schuldenlast – Die „Fair-Sinclair-Ratio“
Stand: Oktober 2025
1. Ausgangslage
Gold notiert stabil über 4.200 USD, Silber über 51 USD – beide in Backwardation, ein Zeichen akuter physischer Knappheit. Engpässe in London, hohe Lease-Rates und monatelange Raffinerie-Rückstaus deuten auf einen angespannten physischen Markt. BRICS-Staaten repatriieren Gold, westliche Länder sichern strategische Rohstoffquellen – der globale Metallhandel wird zunehmend geopolitisch.
2. Der makroökonomische Kern: Schulden vs. Gold
Josh Fair (CEO Scottsdale Mint) knüpft an das Modell des legendären Traders Jim Sinclair an. Dessen Formel verband in den 1970er- und 2000er-Jahren die Auslandsverschuldung der USA mit ihren offiziellen Goldreserven, um einen „fairen“ Goldpreis zu berechnen:
Fair-Sinclair-Ratio:
Goldpreis = Auslandsverschuldung ÷ Goldreserven (in Unzen)
Sinclair traf mit dieser Methode zweimal historische Preisspitzen:
1970er → Prognose 900 $, erreicht ~875 $
2011 → Prognose 1.650 $, erreicht ~1.800 $
Fair überträgt dieses Prinzip auf 2025:
US-Auslandsverschuldung ≈ 8–9 Billionen USD
Goldreserven ≈ 8.133 t = 261 Mio Unzen
→ theoretischer Gleichgewichtspreis ≈ 30.000–35.000 USD pro Unze
Das Modell impliziert: je stärker die Dollarschulden steigen, desto höher müsste der Goldpreis liegen, um die Kaufkraft des Dollars abzusichern.
3. Zeithorizont und Bedeutung
Fair sieht die aktuelle Phase als erst „drittes oder viertes Inning“ eines mehrjährigen Zyklus – Zielzeitraum bis etwa 2030.
Kurzfristige Schwankungen sind wahrscheinlich, doch der strukturelle Trend zeigt:
Schulden wachsen schneller als reale Werte,
Vertrauen in Papiergeld sinkt,
physisches Gold wird zum geopolitischen Sicherungsanker.
Die „Fair-Sinclair-Ratio“ ist daher weniger Kursziel als Warnsignal:
Wenn Schulden weiter explodieren, kann der Markt nur über steigende Edelmetallpreise reagieren.
4. Fazit
Theoretischer Gleichgewichtspreis: 30.000 – 35.000 USD / oz
Realer Zeithorizont: 2025 – 2030
Kernaussage: Gold spiegelt nicht Spekulation, sondern Vertrauensverlust in Papiergeld.
Die Schulden-Gold-Relation markiert die langfristige Achse eines möglichen monetären Umbruchs.
Was sollen hier eigentlich die ganzen Untergangszenarien im Forum? Die Kurse steigen nun mal nicht, weil die Welt vorm Untergang steht sondern weil (lediglich) diverse Zentralbanken ihre Dollarreserven in Gold umtauschen. Daher, freut Euch doch lieber und müllt das Forum nicht zu.