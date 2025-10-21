aifinyo AG startet Milliarden-Strategie (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur aifinyo Aktie Die aifinyo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +47,22 % und einem Kurs von 5,30 auf Hamburg (21. Oktober 2025, 16:49 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der aifinyo Aktie um +31,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,67 %.

Berlin (ots) - Das FinTech stellt seine Bilanz als erstes deutschesBörsenunternehmen auf Bitcoin um - Ziel sind 10.000 BTC bis 2027.MicroStrategy-Investor UTXO Management wählt aifinyo für sein erstes deutschesInvestment.Die aifinyo AG (ISIN DE000A3EX2X7, Ticker: EBEN) wird Deutschlands erstesbörsennotiertes Bitcoin-Treasury-Unternehmen. Mit bereits getätigtenBitcoin-Käufen in Höhe von 3 Millionen Euro und einem initialen Investment durchden strategischen Partner UTXO Management positioniert sich das FinTech als"Pure-Play". Ein Modell, das Michael Saylor mit Strategy (ehemals MicroStrategy)etablierte und seit 2020 eine Aktienperformance von 2.000% erzielte."In spätestens fünf Jahren wird jedes DAX-Unternehmen überlegen müssen, ob esBitcoin in der Bilanz braucht - als Inflationsschutz und strategische Reserve,"Garry Krugljakow, Vorstand & Head of Bitcoin Strategie, aifinyo AGKrugljakow, Forbes-30-under-30 und ehemals Entrepreneur in Residence beim Aufbauvon N26, sieht aifinyo als Vorreiter: "Wer heute als CFO keine Position zuBitcoin hat, wird morgen vor Investoren erklären müssen, warum die Renditehinter internationalen Wettbewerbern liegt." Er will mit deutschemGeschäftsmodell und Regulierung beweisen, dass die Bitcoin-Strategie hierzulandefunktioniert - "als strategischer Vermögenswert, nicht als Spekulation."Pure-Play Bitcoin-Treasury: Das aifinyo-Modellaifinyo verfolgt einen konsequenten Pure-Play-Ansatz: Kontinuierliche Bitcoin-Akkumulation aus operativen Cashflows, kein Trading, langfristige Bilanzierung.Das operative Geschäft mit 8.000 B2B-Kunden im Bereich Rechnungsmanagement undUnternehmensfinanzierung generiert die laufenden Mittel für Bitcoin-Käufe."Wir bauen die erste deutsche Corporate Bitcoin-Maschine," Stefan Kempf,Sprecher des Vorstands & Mitgründer aifinyo AGJede Rechnung, die aifinyo Kunden bezahlen, generiert künftig Bitcoin für dieAktionäre. "Kein Spekulieren, kein Market-Timing - sondern systematischeAkkumulation eines deflationären Assets," erläutert Kempf.Mit dem initialen Investment von UTXO Management und geplantenFolgeinvestitionen aus eigenen Reserven will aifinyo die Akkumulation vonBitcoin in den kommenden Quartalen beschleunigen. Die für 2026 geplanteErweiterung um Geschäftskonten und Kreditkarten soll die Cashflow-Basiszusätzlich verstärken.UTXO Management investiert erstmalig in DeutschlandDer strategische Investor UTXO Management, spezialisiert auf Bitcoin-TreasuryTransformationen, bringt zum Start 3 Millionen Euro ein, die direkt in Bitcoinfließen."Es war höchste Zeit, dass Deutschland einen Bitcoin-Treasury-Ansatz auf diesem