Deutschlands erstes Bitcoin-Treasury
aifinyo AG startet Milliarden-Strategie (FOTO)
Berlin (ots) - Das FinTech stellt seine Bilanz als erstes deutsches
Börsenunternehmen auf Bitcoin um - Ziel sind 10.000 BTC bis 2027.
MicroStrategy-Investor UTXO Management wählt aifinyo für sein erstes deutsches
Investment.
Die aifinyo AG (ISIN DE000A3EX2X7, Ticker: EBEN) wird Deutschlands erstes
börsennotiertes Bitcoin-Treasury-Unternehmen. Mit bereits getätigten
Bitcoin-Käufen in Höhe von 3 Millionen Euro und einem initialen Investment durch
den strategischen Partner UTXO Management positioniert sich das FinTech als
"Pure-Play". Ein Modell, das Michael Saylor mit Strategy (ehemals MicroStrategy)
etablierte und seit 2020 eine Aktienperformance von 2.000% erzielte.
"In spätestens fünf Jahren wird jedes DAX-Unternehmen überlegen müssen, ob es
Bitcoin in der Bilanz braucht - als Inflationsschutz und strategische Reserve,"
Garry Krugljakow, Vorstand & Head of Bitcoin Strategie, aifinyo AG
Krugljakow, Forbes-30-under-30 und ehemals Entrepreneur in Residence beim Aufbau
von N26, sieht aifinyo als Vorreiter: "Wer heute als CFO keine Position zu
Bitcoin hat, wird morgen vor Investoren erklären müssen, warum die Rendite
hinter internationalen Wettbewerbern liegt." Er will mit deutschem
Geschäftsmodell und Regulierung beweisen, dass die Bitcoin-Strategie hierzulande
funktioniert - "als strategischer Vermögenswert, nicht als Spekulation."
Pure-Play Bitcoin-Treasury: Das aifinyo-Modell
aifinyo verfolgt einen konsequenten Pure-Play-Ansatz: Kontinuierliche Bitcoin-
Akkumulation aus operativen Cashflows, kein Trading, langfristige Bilanzierung.
Das operative Geschäft mit 8.000 B2B-Kunden im Bereich Rechnungsmanagement und
Unternehmensfinanzierung generiert die laufenden Mittel für Bitcoin-Käufe.
"Wir bauen die erste deutsche Corporate Bitcoin-Maschine," Stefan Kempf,
Sprecher des Vorstands & Mitgründer aifinyo AG
Jede Rechnung, die aifinyo Kunden bezahlen, generiert künftig Bitcoin für die
Aktionäre. "Kein Spekulieren, kein Market-Timing - sondern systematische
Akkumulation eines deflationären Assets," erläutert Kempf.
Mit dem initialen Investment von UTXO Management und geplanten
Folgeinvestitionen aus eigenen Reserven will aifinyo die Akkumulation von
Bitcoin in den kommenden Quartalen beschleunigen. Die für 2026 geplante
Erweiterung um Geschäftskonten und Kreditkarten soll die Cashflow-Basis
zusätzlich verstärken.
UTXO Management investiert erstmalig in Deutschland
Der strategische Investor UTXO Management, spezialisiert auf Bitcoin-Treasury
Transformationen, bringt zum Start 3 Millionen Euro ein, die direkt in Bitcoin
fließen.
"Es war höchste Zeit, dass Deutschland einen Bitcoin-Treasury-Ansatz auf diesem
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur aifinyo Aktie
Die aifinyo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +47,22 % und einem Kurs von 5,30 auf Hamburg (21. Oktober 2025, 16:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der aifinyo Aktie um +31,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,67 %.
Community Beiträge zu aifinyo - A3EX2X - DE000A3EX2X7
FogFrog schrieb 06.08.25, 14:12
Jahresabschluss:
Der 2024er Umsatz von Aifinyo wurde auf rund 4,4Mio Euro gesteigert (Vorjahr 4,1Mio Euro).
Die Gehälter zuzüglich Altersvorsorge lagen bei 4,06Mio Euro (Vorjahr 3,25Mio Euro).
Mitarbeiterzahl sank jedoch auf durchschnittlich 36 (Vorjahr 47)
Es stiegen die Kosten je Mitarbeiter (exkl. Altersvorsorge) im Schnitt auf 96.400€ (Vorjahr 58.510€) Top
Tagesordnung: TOP 7:
Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 9.9.2025 Options- oder Wandelanleihen
bis zu einem Betrag von 140Mio auszugeben.
(also nur bis 1 Tag vor der HV, welche das Vorhaben überhaupt erst "freigeben" kann...ein Schreibfehler?)
FogFrog schrieb 05.08.25, 21:09
Zeitgleich die Verhöhnung:
Matthias Bommer auf linkedin:
Die Rolle von Vertrauen in der Finanzwelt und wie wir es täglich leben. Vertrauen ist wie ein Baum: Unter den richtigen Bedingungen wächst etwas Starkes und Beständiges heran. In der Welt der Finanzierung begegnen uns bei aifinyo AG jeden Tag mutige Ideen und ehrgeizige Geschäftsmodelle. Wir wollen die richtigen Bedingungen schaffen, damit diese Ideen Wurzeln schlagen und wachsen können. Wie ein Baum benötigt auch Vertrauen ...
✅ einen fruchtbaren Boden in Form von offener Kommunikation und Transparenz
✅ regelmäßige Pflege durch partnerschaftlichen Austausch
✅ Licht als Sinnbild für gemeinsame Visionen und geteilten Werte
Wir verstehen uns sowohl als Geldgeber als auch langfristiger Partner auf Augenhöhe. Vertrauen entsteht für uns durch gemeinsames Engagement und echte Begeisterung für die Menschen, ihre Ideen und den mutigen Weg, den sie gehen. Aus vielen dieser Partnerschaften sind über die Jahre starke Unternehmen geworden. Genau das treibt uns an!
Satire vom Feinsten, wenns nicht nur so traurig wäre für die Kleinaktionäre!
FogFrog schrieb 15.07.25, 08:32
Dazu habe ich auf der Homepage unter https://www.aifinyo.de/lexikon/f/forderungsausfall/ folgendes gefunden:mitdiskutieren »
...
Eine Möglichkeit für den Ausfallschutz ist der Abschluss einer Warenkreditversicherung, die das Risiko von Forderungsausfällen durch die Insolvenz oder Zahlungsunfähigkeit von Kunden absichert. Eine Warenkreditversicherung (Delkredereversicherung) kann das Risiko eines Forderungsausfalls absichern und bietet Schutz vor den finanziellen Folgen. Größere finanzielle Verluste werden so von der Versicherung getragen und das Unternehmen kann sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren, ohne sich um das Risiko eines Ausfalls sorgen zu müssen.
Eine weitere wirksame Strategie stellt das Factoring (Forderungsverkauf) dar. Beim Factoring werden ausstehende Forderungen, auf die das Unternehmen nach erbrachter Leistung wartet, an ein Factoring-Unternehmen (Factor) verkauft. Neben der Vorfinanzierung des offenen Rechnungsbetrags übernimmt der Factoring-Anbieter auch das Mahnwesen und den Ausfallschutz für die offene Forderung.
Weiters unter https://www.aifinyo.de/lexikon/f/factoring/:
...
Für die Übernahme des Ausfallschutzes der Forderungen schließt der Factor eine Warenkreditversicherung ab. Die Versicherungsprämie wird an den Factoringkunden weitergegeben.
Als kleine Ergänzung für den Hinterkopf: Der Factoring-Mitbewerber Billie meinte vor 1 Jahr:
"Weg von unserem ersten Geschäftsmodell, dem eher traditionellen SME-Factoring, und hin zur Buy-Now-Pay-Later-B2B-Zahlmethode. Mit dieser Entscheidung haben wir zu lange gewartet."
...
