aifinyo AG startet Milliarden-Strategie (FOTO)

    Berlin (ots) - Das FinTech stellt seine Bilanz als erstes deutsches
    Börsenunternehmen auf Bitcoin um - Ziel sind 10.000 BTC bis 2027.
    MicroStrategy-Investor UTXO Management wählt aifinyo für sein erstes deutsches
    Investment.

    Die aifinyo AG (ISIN DE000A3EX2X7, Ticker: EBEN) wird Deutschlands erstes
    börsennotiertes Bitcoin-Treasury-Unternehmen. Mit bereits getätigten
    Bitcoin-Käufen in Höhe von 3 Millionen Euro und einem initialen Investment durch
    den strategischen Partner UTXO Management positioniert sich das FinTech als
    "Pure-Play". Ein Modell, das Michael Saylor mit Strategy (ehemals MicroStrategy)
    etablierte und seit 2020 eine Aktienperformance von 2.000% erzielte.

    "In spätestens fünf Jahren wird jedes DAX-Unternehmen überlegen müssen, ob es
    Bitcoin in der Bilanz braucht - als Inflationsschutz und strategische Reserve,"
    Garry Krugljakow, Vorstand & Head of Bitcoin Strategie, aifinyo AG

    Krugljakow, Forbes-30-under-30 und ehemals Entrepreneur in Residence beim Aufbau
    von N26, sieht aifinyo als Vorreiter: "Wer heute als CFO keine Position zu
    Bitcoin hat, wird morgen vor Investoren erklären müssen, warum die Rendite
    hinter internationalen Wettbewerbern liegt." Er will mit deutschem
    Geschäftsmodell und Regulierung beweisen, dass die Bitcoin-Strategie hierzulande
    funktioniert - "als strategischer Vermögenswert, nicht als Spekulation."

    Pure-Play Bitcoin-Treasury: Das aifinyo-Modell

    aifinyo verfolgt einen konsequenten Pure-Play-Ansatz: Kontinuierliche Bitcoin-
    Akkumulation aus operativen Cashflows, kein Trading, langfristige Bilanzierung.
    Das operative Geschäft mit 8.000 B2B-Kunden im Bereich Rechnungsmanagement und
    Unternehmensfinanzierung generiert die laufenden Mittel für Bitcoin-Käufe.

    "Wir bauen die erste deutsche Corporate Bitcoin-Maschine," Stefan Kempf,
    Sprecher des Vorstands & Mitgründer aifinyo AG

    Jede Rechnung, die aifinyo Kunden bezahlen, generiert künftig Bitcoin für die
    Aktionäre. "Kein Spekulieren, kein Market-Timing - sondern systematische
    Akkumulation eines deflationären Assets," erläutert Kempf.

    Mit dem initialen Investment von UTXO Management und geplanten
    Folgeinvestitionen aus eigenen Reserven will aifinyo die Akkumulation von
    Bitcoin in den kommenden Quartalen beschleunigen. Die für 2026 geplante
    Erweiterung um Geschäftskonten und Kreditkarten soll die Cashflow-Basis
    zusätzlich verstärken.

    UTXO Management investiert erstmalig in Deutschland

    Der strategische Investor UTXO Management, spezialisiert auf Bitcoin-Treasury
    Transformationen, bringt zum Start 3 Millionen Euro ein, die direkt in Bitcoin
    fließen.

    "Es war höchste Zeit, dass Deutschland einen Bitcoin-Treasury-Ansatz auf diesem
     

