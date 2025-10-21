    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGen Digital AktievorwärtsNachrichten zu Gen Digital
    AV-Comparatives veröffentlicht neueste Ergebnisse von Sicherheitstests für Unternehmens- und Verbrauchermärkte

    INNSBRUCK, Österreich, 21. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Unabhängige Bewertungen heben vertrauenswürdige Cybersicherheitslösungen hervor. Die Anmeldung für den CARO-Workshop 2026 ist jetzt möglich

    AV-Comparatives, die international anerkannte Autorität für unabhängige Cybersicherheitstests, hat ihre neuesten Bewertungen führender Sicherheitsprodukte sowohl im Unternehmens- als auch im Verbraucherbereich veröffentlicht. Diese Ergebnisse helfen Unternehmen, Anwendern und der gesamten Branche, fundierte Entscheidungen auf der Grundlage wissenschaftlicher, praxisnaher Tests zu treffen.

    AV-Comparatives Enterprise and Consumer Cybersecurity Testing October 2025

    Sicherheitstest für Unternehmen (August-September 2025)

    Die Business-Main-Test-Serie bewertete Endpoint-Schutzplattformen der Enterprise-Klasse unter realistischen Angriffsbedingungen. Sie umfasste sowohl einen Real-World-Schutz-Test als auch einen Malware-Schutz-Test, die unter Windows 11 Pro durchgeführt wurden.

    An der Unternehmenstestreihe teilnehmende Anbieter:

    • Avast (Ultimative Unternehmenssicherheit)
    • Bitdefender (GravityZone Unternehmenssicherheit Premium)
    • Cisco (Sichere Endpunkt-Essentials)
    • CrowdStrike (Falcon Pro)
    • Elastic (Elastic-Sicherheit)
    • ESET (PROTECT Entry + PROTECT Cloud)
    • G Data (Endpunktschutz für Unternehmen)
    • K7 (Fortgeschrittene Vor-Ort-Unternehmenssicherheit)
    • Kaspersky (Endpunktsicherheit für Unternehmen)
    • ManageEngine (Endpunkt-Central mit Malware-Schutz)
    • Microsoft (Defender Antivirus über Endpoint Manager)
    • NetSecurity (ThreatResponder)
    • Rapid7 (InsightIDR)
    • SenseOn (Plattform mit EPP)
    • Sophos (Intercept X Advanced)
    • Trellix (Endpunktsicherheit)
    • VIPRE (Endpunkterkennung und -Reaktion)

    Die Tests bieten IT-Teams und CISOs wertvolle Orientierungshilfen bei der Bewertung von Schutzmaßnahmen auf Unternehmensebene, die den Erwartungen der Praxis entsprechen.

    Testreihe für Verbrauchersicherheit (September 2025)

    Die aktuelle Verbrauchertestreihe deckt vier Kernaspekte ab:

    • Schutz in der realen Welt
    • Schutz vor Malware einschließlich False Positives
    • Auswirkungen auf die Leistung

    Die Tests wurden auf Windows 11-Systemen mit Live-Bedrohungen durchgeführt und bieten eine umfassende Bewertung der Schutzstärke, Geschwindigkeit und Genauigkeit.

    10 im Artikel enthaltene Werte
