AV-Comparatives veröffentlicht neueste Ergebnisse von Sicherheitstests für Unternehmens- und Verbrauchermärkte

AV-Comparatives, die international anerkannte Autorität für unabhängige Cybersicherheitstests, hat ihre neuesten Bewertungen führender Sicherheitsprodukte sowohl im Unternehmens- als auch im Verbraucherbereich veröffentlicht. Diese Ergebnisse helfen Unternehmen, Anwendern und der gesamten Branche, fundierte Entscheidungen auf der Grundlage wissenschaftlicher, praxisnaher Tests zu treffen.

INNSBRUCK, Österreich, 21. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Unabhängige Bewertungen heben vertrauenswürdige Cybersicherheitslösungen hervor. Die Anmeldung für den CARO-Workshop 2026 ist jetzt möglich

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Microsoft Corp.!

Sicherheitstest für Unternehmen (August-September 2025)

Die Business-Main-Test-Serie bewertete Endpoint-Schutzplattformen der Enterprise-Klasse unter realistischen Angriffsbedingungen. Sie umfasste sowohl einen Real-World-Schutz-Test als auch einen Malware-Schutz-Test, die unter Windows 11 Pro durchgeführt wurden.

An der Unternehmenstestreihe teilnehmende Anbieter:

Avast (Ultimative Unternehmenssicherheit)

Bitdefender (GravityZone Unternehmenssicherheit Premium)

Cisco (Sichere Endpunkt-Essentials)

CrowdStrike (Falcon Pro)

Elastic (Elastic-Sicherheit)

ESET (PROTECT Entry + PROTECT Cloud)

G Data (Endpunktschutz für Unternehmen)

K7 (Fortgeschrittene Vor-Ort-Unternehmenssicherheit)

Kaspersky (Endpunktsicherheit für Unternehmen)

ManageEngine (Endpunkt-Central mit Malware-Schutz)

Microsoft (Defender Antivirus über Endpoint Manager)

NetSecurity (ThreatResponder)

Rapid7 (InsightIDR)

SenseOn (Plattform mit EPP)

Sophos (Intercept X Advanced)

Trellix (Endpunktsicherheit)

VIPRE (Endpunkterkennung und -Reaktion)

Die Tests bieten IT-Teams und CISOs wertvolle Orientierungshilfen bei der Bewertung von Schutzmaßnahmen auf Unternehmensebene, die den Erwartungen der Praxis entsprechen.

Testreihe für Verbrauchersicherheit (September 2025)

Die aktuelle Verbrauchertestreihe deckt vier Kernaspekte ab:

Schutz in der realen Welt

Schutz vor Malware einschließlich False Positives

Auswirkungen auf die Leistung

Die Tests wurden auf Windows 11-Systemen mit Live-Bedrohungen durchgeführt und bieten eine umfassende Bewertung der Schutzstärke, Geschwindigkeit und Genauigkeit.