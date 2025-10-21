AV-Comparatives veröffentlicht neueste Ergebnisse von Sicherheitstests für Unternehmens- und Verbrauchermärkte
INNSBRUCK, Österreich, 21. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Unabhängige Bewertungen heben vertrauenswürdige Cybersicherheitslösungen hervor. Die Anmeldung für den CARO-Workshop 2026 ist jetzt möglich
AV-Comparatives, die international anerkannte Autorität für unabhängige Cybersicherheitstests, hat ihre neuesten Bewertungen führender Sicherheitsprodukte sowohl im Unternehmens- als auch im Verbraucherbereich veröffentlicht. Diese Ergebnisse helfen Unternehmen, Anwendern und der gesamten Branche, fundierte Entscheidungen auf der Grundlage wissenschaftlicher, praxisnaher Tests zu treffen.
Sicherheitstest für Unternehmen (August-September 2025)
Die Business-Main-Test-Serie bewertete Endpoint-Schutzplattformen der Enterprise-Klasse unter realistischen Angriffsbedingungen. Sie umfasste sowohl einen Real-World-Schutz-Test als auch einen Malware-Schutz-Test, die unter Windows 11 Pro durchgeführt wurden.
An der Unternehmenstestreihe teilnehmende Anbieter:
- Avast (Ultimative Unternehmenssicherheit)
- Bitdefender (GravityZone Unternehmenssicherheit Premium)
- Cisco (Sichere Endpunkt-Essentials)
- CrowdStrike (Falcon Pro)
- Elastic (Elastic-Sicherheit)
- ESET (PROTECT Entry + PROTECT Cloud)
- G Data (Endpunktschutz für Unternehmen)
- K7 (Fortgeschrittene Vor-Ort-Unternehmenssicherheit)
- Kaspersky (Endpunktsicherheit für Unternehmen)
- ManageEngine (Endpunkt-Central mit Malware-Schutz)
- Microsoft (Defender Antivirus über Endpoint Manager)
- NetSecurity (ThreatResponder)
- Rapid7 (InsightIDR)
- SenseOn (Plattform mit EPP)
- Sophos (Intercept X Advanced)
- Trellix (Endpunktsicherheit)
- VIPRE (Endpunkterkennung und -Reaktion)
Die Tests bieten IT-Teams und CISOs wertvolle Orientierungshilfen bei der Bewertung von Schutzmaßnahmen auf Unternehmensebene, die den Erwartungen der Praxis entsprechen.
Testreihe für Verbrauchersicherheit (September 2025)
Die aktuelle Verbrauchertestreihe deckt vier Kernaspekte ab:
- Schutz in der realen Welt
- Schutz vor Malware einschließlich False Positives
- Auswirkungen auf die Leistung
Die Tests wurden auf Windows 11-Systemen mit Live-Bedrohungen durchgeführt und bieten eine umfassende Bewertung der Schutzstärke, Geschwindigkeit und Genauigkeit.