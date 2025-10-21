    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsICG Enterprise Trust AktievorwärtsNachrichten zu ICG Enterprise Trust
    ICG Enterprise Trust: Achieve Mid-Teens Growth & Long-Term Returns!

    ICG Enterprise Trust plc (ICGT) demonstrates impressive growth, with significant EBITDA and margin increases, promising investments, and strong exit performance, ensuring a positive outlook despite volatility.

    • ICG Enterprise Trust plc (ICGT) reported a 15% LTM EBITDA growth in its 1HFY’26 results.
    • Operating margins increased by approximately 5%, with average revenue growth at 10%.
    • New investments are expected to accelerate, with realization proceeds already surpassing FY’25 levels.
    • Exits have shown an average 14% uplift to carrying values, indicating strong performance.
    • Despite some short-term volatility, the outlook remains positive with visibility on exits and an attractive investment pipeline.
    • ICGT's capital return policy is described as balanced, with 2Q performance significantly better than 1Q.






    wO Newsflash
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
