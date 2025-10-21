ICG Enterprise Trust: Achieve Mid-Teens Growth & Long-Term Returns!
ICG Enterprise Trust plc (ICGT) demonstrates impressive growth, with significant EBITDA and margin increases, promising investments, and strong exit performance, ensuring a positive outlook despite volatility.
- ICG Enterprise Trust plc (ICGT) reported a 15% LTM EBITDA growth in its 1HFY’26 results.
- Operating margins increased by approximately 5%, with average revenue growth at 10%.
- New investments are expected to accelerate, with realization proceeds already surpassing FY’25 levels.
- Exits have shown an average 14% uplift to carrying values, indicating strong performance.
- Despite some short-term volatility, the outlook remains positive with visibility on exits and an attractive investment pipeline.
- ICGT's capital return policy is described as balanced, with 2Q performance significantly better than 1Q.
