China zieht die Daumenschrauben an: Noch weniger Seltene Erden Exporte

Es war der zweite aufeinanderfolgende Monatsrückgang nach einer kurzlebigen Erholung, die im Juni begann, als Peking zugestimmt hatte, die Exportgenehmigungen für Seltene Erden während der Handelsgespräche mit US-Beamten in London zu beschleunigen.

Daten der chinesischen General Administration of Customs vom Montag zeigen, dass die Exporte in die USA im September im Vergleich zum August um 28,7 Prozent auf 420,5 Tonnen zurückgingen. Diese Zahl lag auch fast 30 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Berichten zufolge sind chinesische Unternehmen für Seltene-Erden-Magnete seit September einer strengeren Prüfung bei Anträgen auf Exportlizenzen ausgesetzt. Die Zollzahlen stammen ebenfalls aus der Zeit, bevor Peking Anfang dieses Monats sein Exportlizenzsystem ausgeweitet hat.

China hat eine Monopolstellung bei der Produktion von Permanentmagneten aus Seltenen Erden, mit geschätzten 90 Prozent Anteil am Weltmarkt. Eine ähnliche Dominanz kommt China bei der Raffinierung der Elemente zu.

Die Magnete sind entscheidend für Technologien wie Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energien, Elektronik und Verteidigungssysteme. Frühere Beschränkungen Pekings führten Anfang dieses Jahres zu Engpässen und Unterbrechungen der Lieferketten in verschiedenen Branchen.

Chinas Exportbeschränkungen gehen zudem über die USA hinaus, da die gesamten Seltene-Erden-Magnetlieferungen im September im Vergleich zum August um 6,1 Prozent zurückgingen.

Am Montag unterzeichneten die USA und Australien ein Mineralienabkommen im Wert von bis zu 8,5 Milliarden US-Dollar. Die Vereinbarung umfasst die Finanzierung mehrerer Projekte zur Steigerung der Versorgung mit Seltene-Erden- und kritischen Mineralien, die in der Verteidigungsproduktion und der Energiesicherheit verwendet werden.

Ersetzt werden kann das China-Geschäft damit nicht. Außerdem ist der Prozeß der Förderung äußerst komplex.

Derzeit stellen nur wenige US-Unternehmen Magnete im Inland her, und viele befinden sich noch in den frühen Produktionsstadien.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

