Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 21.10.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.130,95USD pro Feinunze und notiert damit -5,18 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 48,83USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -6,71 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 61,29USD und verzeichnet ein Plus von +0,64 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 57,28USD und verzeichnet ein Plus von +0,63 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.413,50 USD -5,74 % Platin 1.552,50 USD -5,62 % Kupfer London Rolling 10.591,75 USD -0,93 % Aluminium 2.784,12 PKT +0,49 % Erdgas 3,400 USD +0,61 %

Rohstoff des Tages: Silber

Mit einem Tages-Minus von -6,71 % gehört Silber heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 21.10.25, 17:29 Uhr.