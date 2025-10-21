Deutsche Anleihen
Kursgewinne
- Kurse deutscher Anleihen steigen, Euro-Bund-Future +0,18%
- Rendite zehnjähriger Anleihen sinkt auf 2,56%
- Markt fehlt an Impulsen, US-Inflationszahlen erwartet
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Dienstag zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,18 Prozent auf 130,24 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sank im Gegenzug auf 2,56 Prozent.
Dem Markt fehlte es an klaren Impulsen. Weder in der Eurozone noch in den USA wurden wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Der leere Datenkalender könnte eine abwartende Haltung der Anleger an den Staatsanleihemärkten begünstigen, schrieb Analyst Christian Arnold von der DZ Bank. Gespannt aber dürften die Investoren im Laufe der Woche zunächst darauf blicken, ob sich in der laufenden Berichtssaison der Unternehmen weitere Indizien ergeben, die auf Risiken im US-Bankensektor hinwiesen.
Am Ende der Handelswoche sollten dann die verspäteten US-Inflationszahlen für September dem Vakuum an makroökonomischen Datenimpulsen aus den USA entgegenwirken, fuhr Arnold fort. Wegen der Schließung vieler US-Bundesbehörden im Zuge des "Shutdowns" werden derzeit viele Konjunkturdaten nicht wie gewohnt veröffentlicht./jsl/he
