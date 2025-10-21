Der Börsen-Tag
Tech-Boom: TecDAX und Dow Jones führen die Gewinnerliste an!
Die Aktienmärkte zeigen heute überwiegend positive Trends. Besonders der TecDAX und der Dow Jones stechen mit starken Zuwächsen hervor, während der DAX und MDAX ebenfalls leicht zulegen.
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine überwiegend positive Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen leichten Anstieg von 0,09% und steht aktuell bei 24.353,70 Punkten. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, legt um 0,37% zu und erreicht 30.178,49 Punkte. Auch der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, zeigt mit einem Plus von 0,34% auf 17.151,08 Punkte eine positive Tendenz. Besonders stark präsentiert sich der TecDAX, der Technologieindex, mit einem deutlichen Zuwachs von 0,94% und einem aktuellen Stand von 3.792,04 Punkten. Dies deutet auf eine robuste Performance im Technologiesektor hin. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigt der Dow Jones Industrial Average ebenfalls eine positive Entwicklung mit einem Anstieg von 0,72% und erreicht 47.047,90 Punkte. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, verzeichnet einen moderaten Zuwachs von 0,15% und steht bei 6.745,79 Punkten. Insgesamt zeigen die heutigen Kursbewegungen eine positive Stimmung an den Märkten, wobei insbesondere der TecDAX und der Dow Jones mit ihren stärkeren Zuwächsen hervorstechen.
DAX TopwerteDie DAX-Spitzenreiter sind MTU Aero Engines mit einem Anstieg von 4.41%, gefolgt von Infineon Technologies, das um 3.20% zulegte. Airbus verzeichnete ebenfalls einen positiven Trend mit einem Plus von 1.65%.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, angeführt von Siemens Energy, das um 2.13% fiel. Commerzbank und BASF folgen mit Rückgängen von 1.49% und 1.23%.
MDAX TopwerteIm MDAX dominieren Sartorius Vz. mit einem Anstieg von 3.60%, AIXTRON, das um 3.08% zulegte, und Gerresheimer mit einem Plus von 2.64%.
MDAX FlopwerteDie MDAX-Flopwerte werden von ThyssenKrupp angeführt, das um 5.80% fiel, gefolgt von IONOS Group mit einem Rückgang von 4.97% und Fraport, das um 2.96% nachgab.
SDAX TopwerteIm SDAX hebt sich die Friedrich Vorwerk Group mit einem beeindruckenden Anstieg von 18.48 hervor, gefolgt von MBB mit 9.03% und Secunet Security Networks, das um 6.01% zulegte.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX sind Salzgitter mit einem Rückgang von 3.05%, SILTRONIC AG, das um 3.14% fiel, und Heidelberger Druckmaschinen mit einem Minus von 4.06%.
TecDAX TopwerteIm TecDAX sind Sartorius Vz. und Infineon Technologies mit Anstiegen von 3.60% und 3.20% die Spitzenreiter, während AIXTRON mit 3.08% ebenfalls positiv abschneidet.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte umfassen IONOS Group mit einem Rückgang von 4.97%, SILTRONIC AG, das um 3.14% fiel, und 1&1 mit einem Minus von 2.23%.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones führen 3M mit 5.50%, Salesforce mit 4.27% und Coca-Cola mit 3.32% die Liste der Gewinner an.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones sind Johnson & Johnson mit einem Rückgang von 0.54%, Amgen, das um 0.83% fiel, und Verizon Communications mit einem Minus von 1.45%.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 stechen General Motors mit einem Anstieg von 15.38%, Warner Bros. Discovery (A) mit 10.75% und Halliburton mit 8.71% hervor.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 sind Alphabet mit einem Rückgang von 3.54%, Vistra, das um 3.93% fiel, und Albemarle mit einem Minus von 4.12%.
