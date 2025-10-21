JPMORGAN stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re auf "Neutral" mit einem Kursziel von 160 Franken belassen. Vor den Quartalszahlen des Rückversicherers habe er seine Prognosen aktualisiert, schrieb Kamran M Hossain in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Schätzung für den Nettogewinn im Jahr 2025 erhöhte er um 5 Prozent./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 15:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 15:40 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kamran M Hossain

Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 160

Kursziel alt: 160

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

