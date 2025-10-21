Dax setzt sich mit Kursgewinnen von 24.000 Punkten ab

"Die Spannung steigt vor der anstehenden Quartalsberichtssaison der Technologiegiganten", schrieb Analyst Frank Sohlleder vom Handelshaus Activtrades. Am Abend veröffentlichen mit Netflix und Texas Instruments zwei US-Technologiegrößen ihre Quartalsbilanzen. An den Weltbörsen blieb auch Hoffnung spürbar, dass im Handelsstreit zwischen den USA und China eine Lösung angestrebt wird./tih/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,77 % und einem Kurs von 384,3 auf Tradegate (21. Oktober 2025, 17:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +3,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,47 %.

Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 295,33 Mrd..

SAP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 291,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 310,00EUR was eine Bandbreite von +12,41 %/+29,06 % bedeutet.