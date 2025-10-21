ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt MTU auf 'Buy' - Ziel 470 Euro
- Jefferies belässt MTU auf "Buy" mit 470 Euro Ziel.
- RTX zeigt starke Ergebnisse im Aftermarket-Geschäft.
- Positive Rückmeldungen zu GTF-Triebwerken von RTX.
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU nach Zahlen des US-Konzerns RTX auf "Buy" mit einem Kursziel von 470 Euro belassen. Chloe Lemarie zog in einer am Dienstag vorliegenden Studie ein ermutigendes Fazit von den Resultaten. RTX habe im Aftermarket-Geschäft der Triebwerkssparte Pratt & Whitney solide abgeschnitten. Sie erwähnte, dass Kommentare zur Rückrufaktion der GTF-Triebwerke, an denen auch MTU beteiligt ist, deutlich positiver ausgefallen seien als befürchtet./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 09:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 09:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MTU Aero Engines Aktie
Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,77 % und einem Kurs von 384,3 auf Tradegate (21. Oktober 2025, 17:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MTU Aero Engines Aktie um -5,74 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,62 %.
Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines bezifferte sich zuletzt auf 20,58 Mrd..
MTU Aero Engines zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 434,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 470,00EUR was eine Bandbreite von -8,93 %/+22,30 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 470 Euro
