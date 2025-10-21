    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp

    Besonders beachtet!

    173 Aufrufe 173 0 Kommentare 0 Kommentare

    ThyssenKrupp - Aktie bricht ein -8,04 % - 21.10.2025

    Am 21.10.2025 ist die ThyssenKrupp Aktie, bisher, um -8,04 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der ThyssenKrupp Aktie.

    Besonders beachtet! - ThyssenKrupp - Aktie bricht ein -8,04 % - 21.10.2025
    Foto: Rolf Vennenbern - dpa

    ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    ThyssenKrupp Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.10.2025

    Die ThyssenKrupp Aktie ist bisher um -8,04 % auf 8,9290 gefallen. Das sind -0,7810  weniger als am letzten Handelstag. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Short
    31.998,15€
    Basispreis
    2,02
    Ask
    × 14,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    28.421,58€
    Basispreis
    2,05
    Ask
    × 14,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei ThyssenKrupp insgesamt ein Minus von -10,00 % zu verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um -25,14 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,58 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von ThyssenKrupp einen Anstieg von +147,34 %.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,37 % geändert.

    ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -25,14 %
    1 Monat -15,58 %
    3 Monate -10,00 %
    1 Jahr +182,68 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der ThyssenKrupp Aktie, die kürzlich unter 10 Euro gefallen ist. Anleger äußern Bedenken über die Abspaltung von TKMS und die damit verbundene Unsicherheit, während einige die Aktie als überbewertet ansehen. Es wird auch über mögliche zukünftige Ausschüttungen und Kapitalallokationen diskutiert, die die Bewertung beeinflussen könnten. Die Meinungen über die zukünftige Kursentwicklung sind gespalten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

    Zur ThyssenKrupp Diskussion

    Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,57 Mrd.EUR wert.

    Tech-Boom: TecDAX und Dow Jones führen die Gewinnerliste an!


    Die Aktienmärkte zeigen heute überwiegend positive Trends. Besonders der TecDAX und der Dow Jones stechen mit starken Zuwächsen hervor, während der DAX und MDAX ebenfalls leicht zulegen.

    Alcoa heiß auf Gallium, bandeln AMS-Osram und Meta an & Wasserstoff fürs Depot!


    Die USA und Australien haben einen neuen Deal geschlossen, um die Abhängigkeit von Seltenen Erden aus China zu reduzieren. Nicht nur kleine Explorer, auch alte Bekannte profitieren von dem neuen Deal!

    Börsen Update Europa - 21.10. - FTSE Athex 20 stark +2,89 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?


    Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ThyssenKrupp

    -7,33 %
    -24,96 %
    -16,37 %
    -9,68 %
    +182,71 %
    +84,75 %
    +103,86 %
    -45,12 %
    -13,34 %
    ISIN:DE0007500001WKN:750000



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! ThyssenKrupp - Aktie bricht ein -8,04 % - 21.10.2025 Am 21.10.2025 ist die ThyssenKrupp Aktie, bisher, um -8,04 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der ThyssenKrupp Aktie.