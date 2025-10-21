ThyssenKrupp - Aktie bricht ein -8,04 % - 21.10.2025

Die ThyssenKrupp Aktie ist bisher um -8,04 % auf 8,9290€ gefallen. Das sind -0,7810 € weniger als am letzten Handelstag. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei ThyssenKrupp insgesamt ein Minus von -10,00 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um -25,14 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,58 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von ThyssenKrupp einen Anstieg von +147,34 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,37 % geändert.

ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -25,14 % 1 Monat -15,58 % 3 Monate -10,00 % 1 Jahr +182,68 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der ThyssenKrupp Aktie, die kürzlich unter 10 Euro gefallen ist. Anleger äußern Bedenken über die Abspaltung von TKMS und die damit verbundene Unsicherheit, während einige die Aktie als überbewertet ansehen. Es wird auch über mögliche zukünftige Ausschüttungen und Kapitalallokationen diskutiert, die die Bewertung beeinflussen könnten. Die Meinungen über die zukünftige Kursentwicklung sind gespalten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,57 Mrd.EUR wert.

Die Aktienmärkte zeigen heute überwiegend positive Trends. Besonders der TecDAX und der Dow Jones stechen mit starken Zuwächsen hervor, während der DAX und MDAX ebenfalls leicht zulegen.

Die USA und Australien haben einen neuen Deal geschlossen, um die Abhängigkeit von Seltenen Erden aus China zu reduzieren. Nicht nur kleine Explorer, auch alte Bekannte profitieren von dem neuen Deal!

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?

Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.