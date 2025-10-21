    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOracle AktievorwärtsNachrichten zu Oracle
    Warner prüft Zukunfts-Optionen nach Übernahmeinteresse

    Für Sie zusammengefasst
    • Warner Bros. Discovery prüft Verkauf und Fusionen.
    • Interessenten für ganzes Unternehmen oder Hollywood-Studio.
    • David Ellison zeigt Interesse an Warner-Konzern.
    LOS ANGELES (dpa-AFX) - Der Medienriese Warner Bros. Discovery hat nach eigenen Angaben mehrere Übernahmeinteressenten und prüft einen Verkauf. Es gebe Anwärter sowohl für das gesamte Unternehmen als auch nur für das Warner-Hollywood-Studio, teilte der Konzern mit. Namen wurden nicht genannt. Zu Warner Bros. Discovery gehört unter anderem der Nachrichtensender CNN.

    Nun würden verschiedene Varianten für die Zukunft geprüft, hieß es weiter. Darunter sei neben dem Verkauf des gesamten Unternehmens auch eine Fusion für das Hollywood-Studio und eine Abspaltung der Fernsehsender in der Sparte Discovery. Der Konzern hatte bereits Schritte zur Abtrennung der klassischen TV-Sender vom Film- und Streaming-Geschäft bis Mitte 2026 eingeleitet. Diese werden nun zwar weiter vorangetrieben, es sei aber nur noch eine der Optionen.

    Medienberichten zufolge hatte der Filmproduzent David Ellison, der vor kurzem den Konkurrenten Paramount übernahm, Interesse am Warner-Konzern bekundet. Das hatte den Fokus auf die Zukunft von CNN gelenkt. Denn der Vater von David Ellison ist Larry Ellison, milliardenschwerer Mitgründer des Software-Konzerns Oracle und ein Unterstützer von US-Präsident Donald Trump. CNN steht Trump kritisch gegenüber. Schon Paramount wurde maßgeblich mit dem Geld von Ellison-Senior gekauft und er würde Medienberichten zufolge auch eine Übernahme von Warner finanzieren./so/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Oracle - 871460 - US68389X1054

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Oracle. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


