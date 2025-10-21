flatexDEGIRO: Starkes Q3-Wachstum – Prognose 2025 erhöht!
flatexDEGIRO AG beeindruckt im dritten Quartal 2025 mit einem Umsatzplus von 18 % und einem Gewinnsprung von 57 %, gestützt durch mehr Kunden, Transaktionen und effiziente Kostensenkungen.
- flatexDEGIRO AG verzeichnet im 3. Quartal 2025 ein Umsatzwachstum von 18 % auf 132 Mio. Euro und ein Konzernergebniswachstum von 57 % auf 39 Mio. Euro.
- Die Prognose für das Gesamtjahr 2025 wurde angehoben: angestrebter Umsatz zwischen 530 Mio. und 550 Mio. Euro und Konzernergebnis zwischen 150 Mio. und 160 Mio. Euro.
- Operative Kennzahlen zeigen positive Entwicklungen: mehr Kunden, mehr Transaktionen, höhere durchschnittliche Provisionen und deutliche Mittelzuflüsse.
- Die Provisionserträge stiegen um 34 % auf 86 Mio. Euro, während die Zinserträge weitgehend stabil blieben.
- Die operativen Kosten wurden im 3. Quartal um 13 % auf 43 Mio. Euro gesenkt, was zu niedrigeren Kundengewinnungskosten führte.
- Die Anzahl der Kundenkonten stieg um 10 % auf 3,4 Mio., und das verwahrte Kundenvermögen wuchs auf 91,9 Mrd. Euro.
Der nächste wichtige Termin, https://flatexdegiro.com/de/investor-relations/reports-financial-calendar, bei flatexDEGIRO ist am 21.10.2025.
Der Kurs von flatexDEGIRO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 31,76EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,34 % im
Minus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.211,53PKT (-0,20 %).
-0,62 %
+4,27 %
+18,26 %
+18,69 %
+116,51 %
+257,33 %
+187,39 %
+902,56 %
+2.740,89 %
