adidas glänzt im Q3: Prognose für 2023 angehoben!
Adidas beeindruckt im dritten Quartal 2025 mit einem Umsatzplus von 12% und einer verbesserten Bruttomarge, trotz fehlendem Yeezy-Beitrag. Optimistisch erwartet das Unternehmen ein starkes Jahresende.
Foto: Daniel Karmann - dpa
- adidas erzielte im dritten Quartal 2025 ein starkes Ergebnis mit einem währungsbereinigten Umsatzanstieg von 12%.
- Der Umsatz im dritten Quartal 2025 betrug 6.630 Mio. €, ohne Beitrag von Yeezy, dessen Verkauf Ende 2024 abgeschlossen wurde.
- Die Bruttomarge verbesserte sich um 0,5 Prozentpunkte auf 51,8%, trotz negativer Währungseffekte und höherer Zölle.
- Das Betriebsergebnis stieg auf 736 Mio. €, mit einer operativen Marge von 11,1%.
- adidas erhöhte seine Prognose für das Gesamtjahr 2025, erwartet ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von rund 9% und ein Betriebsergebnis von rund 2,0 Mrd. €.
- Die endgültigen Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal werden am 29. Oktober 2025 veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei adidas ist am 29.10.2025.
Der Kurs von adidas lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 198,85EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,12 % im Plus.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.354,00PKT (+0,06 %).
