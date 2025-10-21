    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadidas AktievorwärtsNachrichten zu adidas
    Adidas hebt Gewinnprognose an - Aktienkurs legt zu

    Foto: Daniel Karmann - dpa

    HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Sportartikel-Hersteller Adidas wird nach einem überraschend guten Sommergeschäft optimistischer für 2025. Der Betriebsgewinn soll statt 1,7 bis 1,8 Milliarden Euro jetzt rund 2 Milliarden Euro erreichen, teilte der Dax-Konzern überraschend am Dienstagabend in Herzogenaurach mit. Als Gründe nannte Adidas eine gute Geschäftsentwicklung und gelungene Schritte, die Zusatzkosten durch die von den USA verhängten Zölle zu mindern.

    Beim Umsatz rechnet Adidas im Gesamtjahr nun währungsbereinigt mit einer Steigerung um neun Prozent. Bisher hatte das Management ein Plus im hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt. Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten vom Abend gut an: Im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate legte die Adidas-Aktie im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs um knapp zwei Prozent zu.

    Im dritten Quartal wuchs der Umsatz bereinigt um Währungskursschwankungen um 8 Prozent auf gut 6,6 Milliarden Euro. Dabei war in den Zahlen von 2024 noch der Verkauf von Artikeln der eingestellten Marke Yeezy enthalten. Die Marke Adidas legte jetzt sogar um zwölf Prozent zu. Der Betriebsgewinn wuchs von 598 Millionen auf 736 Millionen Euro. Die endgültigen Quartalszahlen will Adidas wie geplant am 29. Oktober veröffentlichen./stw/he

    adidas

    +1,00 %
    +3,07 %
    +8,22 %
    -4,98 %
    -14,26 %
    +81,72 %
    -30,97 %
    +152,01 %
    +1.996,14 %
    ISIN:DE000A1EWWW0WKN:A1EWWW

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 24.357 auf Ariva Indikation (21. Oktober 2025, 18:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +3,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 35,36 Mrd..

    adidas zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9100 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 251,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 280,00EUR was eine Bandbreite von +11,99 %/+42,53 % bedeutet.




