    L'Oreal legt beim Umsatz weniger zu als gedacht - Aktie unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • L'Oreal Umsatzsteigerung im Q3 nur 4,2 Prozent.
    • Analysten erwarteten 4,9 Prozent Wachstum, enttäuscht.
    • Umsatz in Nordasien besser als erwartet, +4,7 Prozent.

    PARIS (dpa-AFX) - Der französische Kosmetikkonzern L'Oreal hat seinen Umsatz im dritten Quartal überraschend wenig gesteigert. Der Erlös sei auf vergleichbarer Basis um 4,2 Prozent auf 10,33 Milliarden Euro geklettert, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Analysten hatten mit einem Plus von 4,9 Prozent auf 10,44 Milliarden Euro gerechnet.

    Besser als von Experten gedacht lief hingegen das Geschäft in Nordasien. Hier legte der Umsatz um 4,7 Prozent auf fast 2 Milliarden Euro zu.

    Anleger zeigten sich dennoch insgesamt enttäuscht. Die in den USA gehandelten Hinterlegungsscheine von L'Oreal verloren zuletzt vier Prozent./he/stw





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

