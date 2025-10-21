Adidas hebt nach Umsatzrekord Gewinnprognose an

Im dritten Quartal wuchs der Umsatz bereinigt um WÃ¤hrungsschwankungen um 8 Prozent auf gut 6,6 Milliarden Euro. Dabei war in den Zahlen von 2024 noch der Verkauf von Artikeln der eingestellten Marke Yeezy des Skandalrappers Kanye West enthalten. Die Marke Adidas legte jetzt sogar um 12 Prozent zu.

HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Sportartikel-Hersteller Adidas wird nach einem Ã¼berraschend guten SommergeschÃ¤ft optimistischer fÃ¼r dieses Jahr. Der Betriebsgewinn soll statt 1,7 bis 1,8 Milliarden Euro jetzt rund 2 Milliarden Euro erreichen, wie der Dax-Konzern in Herzogenaurach mitteilte. Als GrÃ¼nde nannte Adidas Ã¼berraschend gute GeschÃ¤fte und gelungene Schritte, die Zusatzkosten durch US-ZÃ¶lle zu mindern.

Vorstandschef BjÃ¸rn Gulden sprach von einem Umsatzrekord. "Das ist der hÃ¶chste Umsatz, den wir als Unternehmen je in einem Quartal erzielt haben."

Der Betriebsgewinn wuchs von 598 Millionen auf 736 Millionen Euro. Die endgÃ¼ltigen Quartalszahlen will Adidas wie geplant am 29. Oktober verÃ¶ffentlichen.

Beim Umsatz rechnet Adidas im Gesamtjahr nun wÃ¤hrungsbereinigt mit einer Steigerung um 9 Prozent. Bisher hatte das Management ein Plus im hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt.

An der BÃ¶rse kamen die Neuigkeiten gut an: Im nachbÃ¶rslichen Handel auf der Plattform Tradegate legte die Adidas-Aktie im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs um knapp zwei Prozent zu./stw/als/DP/stw

