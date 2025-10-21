    StartseitevorwÃ¤rtsAktienvorwÃ¤rtsadidas AktievorwÃ¤rtsNachrichten zu adidas

    ROUNDUP

    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Adidas hebt nach Umsatzrekord Gewinnprognose an

    FÃ¼r Sie zusammengefasst
    • Adidas hebt Gewinnprognose auf 2 Milliarden Euro an.
    • Umsatz im Q3 um 8 Prozent auf 6,6 Milliarden Euro.
    • Aktie steigt nach positiven Nachrichten um 2 Prozent.
    ROUNDUP - Adidas hebt nach Umsatzrekord Gewinnprognose an
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Sportartikel-Hersteller Adidas wird nach einem Ã¼berraschend guten SommergeschÃ¤ft optimistischer fÃ¼r dieses Jahr. Der Betriebsgewinn soll statt 1,7 bis 1,8 Milliarden Euro jetzt rund 2 Milliarden Euro erreichen, wie der Dax-Konzern in Herzogenaurach mitteilte. Als GrÃ¼nde nannte Adidas Ã¼berraschend gute GeschÃ¤fte und gelungene Schritte, die Zusatzkosten durch US-ZÃ¶lle zu mindern.

    Im dritten Quartal wuchs der Umsatz bereinigt um WÃ¤hrungsschwankungen um 8 Prozent auf gut 6,6 Milliarden Euro. Dabei war in den Zahlen von 2024 noch der Verkauf von Artikeln der eingestellten Marke Yeezy des Skandalrappers Kanye West enthalten. Die Marke Adidas legte jetzt sogar um 12 Prozent zu.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre EinschÃ¤tzung zu DAX Performance!
    Long
    22.840,00â‚¬
    Basispreis
    16,20
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.921,49â‚¬
    Basispreis
    16,17
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    PrÃ¤sentiert von

    Den Basisprospekt sowie die EndgÃ¼ltigen Bedingungen und die BasisinformationsblÃ¤tter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Vorstandschef BjÃ¸rn Gulden sprach von einem Umsatzrekord. "Das ist der hÃ¶chste Umsatz, den wir als Unternehmen je in einem Quartal erzielt haben."

    Der Betriebsgewinn wuchs von 598 Millionen auf 736 Millionen Euro. Die endgÃ¼ltigen Quartalszahlen will Adidas wie geplant am 29. Oktober verÃ¶ffentlichen.

    Beim Umsatz rechnet Adidas im Gesamtjahr nun wÃ¤hrungsbereinigt mit einer Steigerung um 9 Prozent. Bisher hatte das Management ein Plus im hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt.

    An der BÃ¶rse kamen die Neuigkeiten gut an: Im nachbÃ¶rslichen Handel auf der Plattform Tradegate legte die Adidas-Aktie im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs um knapp zwei Prozent zu./stw/als/DP/stw

    adidas

    +1,00 %
    +3,07 %
    +8,22 %
    -4,98 %
    -14,26 %
    +81,72 %
    -30,97 %
    +152,01 %
    +1.996,14 %
    ISIN:DE000A1EWWW0WKN:A1EWWW

     

    ZusÃ¤tzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der VerÃ¶ffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 24.322 auf Ariva Indikation (21. Oktober 2025, 18:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +3,07 % verÃ¤ndert. Der Gewinn auf 30 Tage betrÃ¤gt +8,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 35,38 Mrd..

    adidas zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9100 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 251,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das hÃ¶chste Kursziel liegt bei 280,00EUR was eine Bandbreite von +11,99 %/+42,53 % bedeutet.




    Diskutieren Sie Ã¼ber die enthaltenen Werte


    Community BeitrÃ¤ge zu adidas - A1EWWW - DE000A1EWWW0

    Das denkt die wallstreetONLINE Community Ã¼ber adidas. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zÃ¤hlt zu den fÃ¼hrenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. GestÃ¼tzt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhÃ¤ngig, zuverlÃ¤ssig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschlieÃŸlich fÃ¼r private und nicht kommerzielle Internetangebote zulÃ¤ssig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulÃ¤ssig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Adidas hebt nach Umsatzrekord Gewinnprognose an Der Sportartikel-Hersteller Adidas wird nach einem Ã¼berraschend guten SommergeschÃ¤ft optimistischer fÃ¼r dieses Jahr. Der Betriebsgewinn soll statt 1,7 bis 1,8 Milliarden Euro jetzt rund 2 Milliarden Euro erreichen, wie der Dax-Konzern in …