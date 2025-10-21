L'Oreal Aktie kommt unter die Räder - 21.10.2025

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die L'Oreal-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +9,94 % zu Buche.

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die L'Oreal Aktie. Mit einer Performance von -4,68 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die L'Oreal Aktie damit um +7,37 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,21 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,20 % geändert.

L'Oreal Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,37 % 1 Monat +7,21 % 3 Monate +9,94 %

Informationen zur L'Oreal Aktie

Es gibt 534 Mio. L'Oreal Aktien. Damit ist das Unternehmen 202,83 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

L'Oreal Aktie jetzt kaufen?

Ob die L'Oreal Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur L'Oreal Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.