    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsL'Oreal AktievorwärtsNachrichten zu L'Oreal

    Besonders beachtet!

    225 Aufrufe 225 0 Kommentare 0 Kommentare

    L'Oreal Aktie kommt unter die Räder - 21.10.2025

    Am 21.10.2025 ist die L'Oreal Aktie, bisher, um -4,68 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der L'Oreal Aktie.

    Besonders beachtet! - L'Oreal Aktie kommt unter die Räder - 21.10.2025
    Foto: adobe.stock.com

    L'Oreal Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.10.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die L'Oreal Aktie. Mit einer Performance von -4,68 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die L'Oreal-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +9,94 % zu Buche.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EURO STOXX 50 Price Index!
    Short
    6.069,77€
    Basispreis
    3,91
    Ask
    × 14,44
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    5.282,82€
    Basispreis
    3,99
    Ask
    × 14,30
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die L'Oreal Aktie damit um +7,37 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,21 %.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,20 % geändert.

    L'Oreal Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,37 %
    1 Monat +7,21 %
    3 Monate +9,94 %

    Informationen zur L'Oreal Aktie

    Es gibt 534 Mio. L'Oreal Aktien. Damit ist das Unternehmen 202,83 Mrd.EUR wert.

    Börsenstart Europa - 21.10. - FTSE Athex 20 stark +2,48 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    L'Oreal Aktie jetzt kaufen?


    Ob die L'Oreal Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur L'Oreal Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    L'Oreal

    -4,05 %
    +7,25 %
    +7,09 %
    +9,37 %
    +6,40 %
    +22,52 %
    +35,97 %
    +52,30 %
    ISIN:FR0000120321WKN:853888



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! L'Oreal Aktie kommt unter die Räder - 21.10.2025 Am 21.10.2025 ist die L'Oreal Aktie, bisher, um -4,68 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der L'Oreal Aktie.