Crash
Crash bei Goldminen und Silberminen Aktien
Gold und Silber im freien Fall – Minenwerte im Crash! Nach einem heftigen Kursrutsch bei den Edelmetallen sind die Aktien der wichtigsten Minenkonzerne stark im Minus.
Mit dem massiven Rückgang bei Gold und Silber erlebten heute auch die Minenaktien einen Einbruch. Fast zweistellige Rückgänge, bei den Aktienkursen von Goldaktien und Silberaktien, sind heute keine Seltenheit. Eine kleine Auswahl von Minenwerten, mit ihrer heutigen Performance:
Newmont Corporation -9,13 %
Kinross Gold -11,55 %
Franco-Nevada -4,5 %
Fresnillo -9,92 %
Royal Gold -4,14 %
Hecla Mining -10,06 %
B2Gold -10,2 %
Barrick Mining Corporation -8,95 %
Wheaton Precious Metals -9,63 %
Gold Fields -10,7 %
Pan American Silver -9,57 %
Endeavour Mining -9,95 %
First Majestic Silver -10,45 %
Eldorado Gold -11,27 %
Die Gold- und Silberminenwerte sind heute durchweg stark im Minus. Ein kleines Blutbad bei den Minenwerten, nach den rasanten Steigerungen der letzten Monate. Auslöser dafür ist der heutige starke Rückgang bei Gold von über 5 % und bei Silber von über 7 %.