Crash bei Goldminen und Silberminen Aktien

Mit dem massiven Rückgang bei Gold und Silber erlebten heute auch die Minenaktien einen Einbruch. Fast zweistellige Rückgänge, bei den Aktienkursen von Goldaktien und Silberaktien, sind heute keine Seltenheit. Eine kleine Auswahl von Minenwerten, mit ihrer heutigen Performance:

Newmont Corporation -9,13 %

Kinross Gold -11,55 %

Franco-Nevada -4,5 %

Fresnillo -9,92 %

Royal Gold -4,14 %

Hecla Mining -10,06 %

B2Gold -10,2 %

Barrick Mining Corporation -8,95 %

Wheaton Precious Metals -9,63 %

Gold Fields -10,7 %

Pan American Silver -9,57 %

Endeavour Mining -9,95 %

First Majestic Silver -10,45 %

Eldorado Gold -11,27 %