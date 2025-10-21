    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Crash bei Goldminen und Silberminen Aktien

    Gold und Silber im freien Fall – Minenwerte im Crash! Nach einem heftigen Kursrutsch bei den Edelmetallen sind die Aktien der wichtigsten Minenkonzerne stark im Minus.

    Foto: adobe.stock.com

    Mit dem massiven Rückgang bei Gold und Silber erlebten heute auch die Minenaktien einen Einbruch. Fast zweistellige Rückgänge, bei den Aktienkursen von Goldaktien und Silberaktien, sind heute keine Seltenheit. Eine kleine Auswahl von Minenwerten, mit ihrer heutigen Performance:

    Newmont Corporation -9,13 %
    Kinross Gold -11,55 %
    Franco-Nevada -4,5 %
    Fresnillo -9,92 %
    Royal Gold -4,14 %
    Hecla Mining -10,06 %
    B2Gold -10,2 %
    Barrick Mining Corporation -8,95 %
    Wheaton Precious Metals -9,63 %
    Gold Fields -10,7 %
    Pan American Silver -9,57 %
    Endeavour Mining -9,95 %
    First Majestic Silver -10,45 %
    Eldorado Gold -11,27 %

    Die Gold- und Silberminenwerte sind heute durchweg stark im Minus, sichtbar auch bei einem Goldminen ETF. Der VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (IE00BQQP9G91) verliert heute 9,96 %, von der Spitze am 17.10. sind es sogar 15,6 % Minus. Ein kleines Blutbad bei den Minenwerten, nach den rasanten Steigerungen der letzten Monate. Auslöser dafür ist der heutige starke Rückgang bei Gold von über 5 % und bei Silber von über 7 %.

    Gold

    -5,57 %
    +3,91 %
    +17,30 %
    +28,96 %
    +58,62 %
    +161,30 %
    +125,05 %
    +271,56 %
    +931,03 %
    ISIN:XD0002747026WKN:CG3AB0

    Silber

    -7,14 %
    -2,64 %
    +18,96 %
    +35,69 %
    +53,73 %
    +179,78 %
    +105,90 %
    +228,66 %
    +198,14 %
    ISIN:XD0002746952WKN:CG3AB1




    Autor
    Markt Bote
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
