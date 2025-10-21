    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    EU-Kommission will Anteil junger Landwirte steigern

    Für Sie zusammengefasst
    • Anteil junger Landwirte in der EU bis 2040 auf 24% erhöhen.
    • EU-Staaten sollen 6% Agrarausgaben für Nachwuchs nutzen.
    • Überalterung der Landwirtschaft: Durchschnittsalter 57 Jahre.

    STRASSBURG (dpa-AFX) - Der Anteil junger Landwirte in der EU soll nach dem Willen der EU-Kommission bis 2040 deutlich steigen: von derzeit 12 auf 24 Prozent, wobei zu den 24 Prozent auch neue Landwirte zählen würden. "Die Landwirtschaft ist der einzige große Sektor in der EU, in dem mehr Menschen über dem Rentenalter als unter 40 Jahren sind", heißt es von der Kommission.

    Die Behörde schlägt zudem vor, dass die EU-Staaten mindestens sechs Prozent ihrer Agrarausgaben für Maßnahmen zur Nachwuchsförderung aufwenden. Bis 2028 sollen sie dafür nationale Strategien entwickeln. Erschwingliche Kredite und niedrigere Transaktionskosten sollen durch Banken gefördert werden. EU-Agrarkommissar Christophe Hansen sagte: "Unsere Ernährungssicherheit und die Zukunft unserer ländlichen Gemeinden hängen von der nächsten Generation ab."

    Hintergrund ist die Überalterung der europäischen Landwirtschaft. Das Durchschnittsalter der Landwirte liegt den Angaben zufolge bei 57 Jahren. Junge Menschen schrecken demnach etwa fehlender Landzugang, mangelnde Finanzierung und niedrige Einkommen ab. Die Vorschläge der Kommission sind für die EU-Staaten nicht verpflichtend./mjm/DP/stw





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    EU-Kommission will Anteil junger Landwirte steigern Der Anteil junger Landwirte in der EU soll nach dem Willen der EU-Kommission bis 2040 deutlich steigen: von derzeit 12 auf 24 Prozent, wobei zu den 24 Prozent auch neue Landwirte zählen würden. "Die Landwirtschaft ist der einzige große Sektor in der …