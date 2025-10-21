EUDR-Korrekturen greifen zu kurz
Bauwirtschaft fordert Aussetzung der Verordnung
Berlin (ots) - Die EU-Kommission hat den Entwurf der EUDR-Entwaldungsverordnung
vorgelegt. Dazu Felix Pakleppa, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Bundesvereinigung
Bauwirtschaft:
"Wir begrÃ¼ÃŸen grundsÃ¤tzlich, dass die EU-Kommission heute Anpassungen an der
Verordnung Ã¼ber entwaldungsfreie Lieferketten (EUDR) vorgeschlagen hat. Diese
Ã„nderungen greifen jedoch deutlich zu kurz. Statt echter Entlastung fÃ¼r kleine
und mittlere Unternehmen liefert BrÃ¼ssel lediglich kosmetische Korrekturen.
Angesichts der massiven administrativen Last, die die EUDR fÃ¼r Bauunternehmen
mit sich bringt, wÃ¤re ein "Stop-the-Clock-Verfahren" die einzig richtige LÃ¶sung
gewesen. Eine zweijÃ¤hrige Aussetzung der Verordnung und die Ã–ffnung fÃ¼r
grundlegende Nachbesserungen hÃ¤tten Zeit fÃ¼r eine praxistaugliche Umsetzung
geschaffen. Die EU-Kommission hat diese Chance vertan - und bleibt damit weit
hinter den berechtigten Erwartungen von Wirtschaft und Baugewerbe zurÃ¼ck.
Kleine Anpassungen nur fÃ¼r Kleinstbetriebe greifen zu kurz: Sie verhindern
nicht, dass die Verantwortung und Haftung letztlich auf die Baubetriebe der
nachgelagerten WertschÃ¶pfungskette abgewÃ¤lzt werden. Selbst eine formale
Ausnahme von Pflichten fÃ¼r diese Betriebe Ã¤ndert daran nichts. Angesichts des
nahenden Geltungsbeginns am 30. Dezember ist eine grÃ¼ndliche Ãœberarbeitung des
Dossiers kaum noch realistisch.
Das Ziel, die weltweiten WÃ¤lder zu schÃ¼tzen, ist richtig und wichtig - doch die
Verordnung in ihrer jetzigen Form gefÃ¤hrdet Akzeptanz und Umsetzbarkeit
gleichermaÃŸen. EU-Klima- und Umweltpolitik mÃ¼ssen effizient, verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig und
mittelstandsfreundlich gestaltet werden - nicht auf dem RÃ¼cken der Betriebe, die
Europa am Laufen halten."
Pressekontakt:
Iris Rabe
Leiterin Kommunikation und Presse
Bundesvereinigung Bauwirtschaft
Kronenstr. 55-58
10117 Berlin
030-20314-409
mailto:rabe@zdb.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51291/6142417
OTS: Bundesvereinigung Bauwirtschaft
