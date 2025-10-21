    StartseitevorwÃ¤rtsNachrichtenvorwÃ¤rtsPressemitteilungenvorwÃ¤rtsNachricht

    EUDR-Korrekturen greifen zu kurz

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bauwirtschaft fordert Aussetzung der Verordnung

    Berlin (ots) - Die EU-Kommission hat den Entwurf der EUDR-Entwaldungsverordnung
    vorgelegt. Dazu Felix Pakleppa, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Bundesvereinigung
    Bauwirtschaft:

    "Wir begrÃ¼ÃŸen grundsÃ¤tzlich, dass die EU-Kommission heute Anpassungen an der
    Verordnung Ã¼ber entwaldungsfreie Lieferketten (EUDR) vorgeschlagen hat. Diese
    Ã„nderungen greifen jedoch deutlich zu kurz. Statt echter Entlastung fÃ¼r kleine
    und mittlere Unternehmen liefert BrÃ¼ssel lediglich kosmetische Korrekturen.

    Angesichts der massiven administrativen Last, die die EUDR fÃ¼r Bauunternehmen
    mit sich bringt, wÃ¤re ein "Stop-the-Clock-Verfahren" die einzig richtige LÃ¶sung
    gewesen. Eine zweijÃ¤hrige Aussetzung der Verordnung und die Ã–ffnung fÃ¼r
    grundlegende Nachbesserungen hÃ¤tten Zeit fÃ¼r eine praxistaugliche Umsetzung
    geschaffen. Die EU-Kommission hat diese Chance vertan - und bleibt damit weit
    hinter den berechtigten Erwartungen von Wirtschaft und Baugewerbe zurÃ¼ck.

    Kleine Anpassungen nur fÃ¼r Kleinstbetriebe greifen zu kurz: Sie verhindern
    nicht, dass die Verantwortung und Haftung letztlich auf die Baubetriebe der
    nachgelagerten WertschÃ¶pfungskette abgewÃ¤lzt werden. Selbst eine formale
    Ausnahme von Pflichten fÃ¼r diese Betriebe Ã¤ndert daran nichts. Angesichts des
    nahenden Geltungsbeginns am 30. Dezember ist eine grÃ¼ndliche Ãœberarbeitung des
    Dossiers kaum noch realistisch.

    Das Ziel, die weltweiten WÃ¤lder zu schÃ¼tzen, ist richtig und wichtig - doch die
    Verordnung in ihrer jetzigen Form gefÃ¤hrdet Akzeptanz und Umsetzbarkeit
    gleichermaÃŸen. EU-Klima- und Umweltpolitik mÃ¼ssen effizient, verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig und
    mittelstandsfreundlich gestaltet werden - nicht auf dem RÃ¼cken der Betriebe, die
    Europa am Laufen halten."

    Pressekontakt:

    Iris Rabe
    Leiterin Kommunikation und Presse
    Bundesvereinigung Bauwirtschaft
    Kronenstr. 55-58
    10117 Berlin
    030-20314-409
    mailto:rabe@zdb.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51291/6142417
    OTS: Bundesvereinigung Bauwirtschaft




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    EUDR-Korrekturen greifen zu kurz Bauwirtschaft fordert Aussetzung der Verordnung Die EU-Kommission hat den Entwurf der EUDR-Entwaldungsverordnung vorgelegt. Dazu Felix Pakleppa, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Bundesvereinigung Bauwirtschaft: "Wir begrÃ¼ÃŸen grundsÃ¤tzlich, dass die EU-Kommission heute Anpassungen an der Verordnung Ã¼ber …