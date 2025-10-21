Bauwirtschaft fordert Aussetzung der Verordnung

Berlin (ots) - Die EU-Kommission hat den Entwurf der EUDR-Entwaldungsverordnung

vorgelegt. Dazu Felix Pakleppa, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Bundesvereinigung

Bauwirtschaft:



"Wir begrÃ¼ÃŸen grundsÃ¤tzlich, dass die EU-Kommission heute Anpassungen an der

Verordnung Ã¼ber entwaldungsfreie Lieferketten (EUDR) vorgeschlagen hat. Diese

Ã„nderungen greifen jedoch deutlich zu kurz. Statt echter Entlastung fÃ¼r kleine

und mittlere Unternehmen liefert BrÃ¼ssel lediglich kosmetische Korrekturen.





Angesichts der massiven administrativen Last, die die EUDR fÃ¼r Bauunternehmen

mit sich bringt, wÃ¤re ein "Stop-the-Clock-Verfahren" die einzig richtige LÃ¶sung

gewesen. Eine zweijÃ¤hrige Aussetzung der Verordnung und die Ã–ffnung fÃ¼r

grundlegende Nachbesserungen hÃ¤tten Zeit fÃ¼r eine praxistaugliche Umsetzung

geschaffen. Die EU-Kommission hat diese Chance vertan - und bleibt damit weit

hinter den berechtigten Erwartungen von Wirtschaft und Baugewerbe zurÃ¼ck.



Kleine Anpassungen nur fÃ¼r Kleinstbetriebe greifen zu kurz: Sie verhindern

nicht, dass die Verantwortung und Haftung letztlich auf die Baubetriebe der

nachgelagerten WertschÃ¶pfungskette abgewÃ¤lzt werden. Selbst eine formale

Ausnahme von Pflichten fÃ¼r diese Betriebe Ã¤ndert daran nichts. Angesichts des

nahenden Geltungsbeginns am 30. Dezember ist eine grÃ¼ndliche Ãœberarbeitung des

Dossiers kaum noch realistisch.



Das Ziel, die weltweiten WÃ¤lder zu schÃ¼tzen, ist richtig und wichtig - doch die

Verordnung in ihrer jetzigen Form gefÃ¤hrdet Akzeptanz und Umsetzbarkeit

gleichermaÃŸen. EU-Klima- und Umweltpolitik mÃ¼ssen effizient, verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig und

mittelstandsfreundlich gestaltet werden - nicht auf dem RÃ¼cken der Betriebe, die

Europa am Laufen halten."



