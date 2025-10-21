Hamas hat noch 10.000 bis 25.000 Kämpfer

WASHINGTON/TEL AVIV (dpa-AFX) - Die islamistische Hamas verfügt nach verschiedenen Einschätzungen israelischer Experten noch über 10.000 bis 25.000 Kämpfer. "Die Hamas hat mit Blick auf ihre militärischen Fähigkeiten sehr schweren Schaden genommen. Aber ich denke, man kann mit Fug und Recht sagen, dass sie nicht vernichtet wurde", sagte Shalom Ben Hanan von der auf Terrorismusforschung spezialisierten Denkfabrik ICT an der Reichman-Universität in Tel Aviv dem US-Sender NBC News. "Vielleicht geht nicht gleich in den nächsten Tagen oder in naher Zukunft Gefahr von ihr aus. Aber ihr Potenzial ist nach wie vor da." Hanan schätzte die Zahl der Kämpfer auf 15.000 bis 25.000 und berief sich dabei laut NBC auf einen Austausch mit israelischen Sicherheitsbeamten.

Ein israelischer Militärbeamter, der anonym bleiben wollte, sagte dem Sender, er gehe von etwa 10.000 bis 20.000 Hamas-Kämpfern aus. Zudem seien bis zu 90 Prozent der Raketen der Terrororganisation zerstört.