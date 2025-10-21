Pinnacle verstärkt das mexikanische Management-Team

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 21. Oktober 2025 (TSXV: PINN, OTC: PSGCF, Frankfurt: P9J) – Pinnacle Silver and Gold Corp. ("Pinnacle" oder das “Unternehmen") freut sich, die Ernennung von Carlos Castro Villalobos zum Projektmanager für das hochgradige El Potrero Gold-Silber-Projekt in Durango (Mexiko) bekanntzugeben. Ing. Castro ist ein sehr erfahrener Bergbauingenieur, der für eine Reihe von Unternehmen in ganz Mexiko Bergwerke gebaut und betrieben hat.

Darüber hinaus bleibt Jorge Ortega, P.Geo., die qualifizierte Person (QP) für das Projekt und Verfasser des NI 43-101-Berichts, weiterhin als Explorationsmanager tätig und leitet bereits aktiv unser geologisches Team, das mehr als tausend Oberflächen- und Untergrundproben vor Ort entnommen hat und sich ein solides Verständnis der Kontrollen der Gold-Silber-Mineralisierung in diesem hochgradigen epithermalen System mit geringer Sulfidierung erarbeitet.

„Ich freue mich sehr, wieder mit Carlos und Jorge zusammenzuarbeiten“, erklärte Robert Archer, Präsident und CEO von Pinnacle. „Als ehemaliger General-Manager der Guanajuato Mine bzw. Explorationsmanager bei Great Panther Silver haben beide eine wichtige Rolle beim Wachstum dieses Unternehmens gespielt. Auch unser derzeitiger Bergbaugeologe war zu dieser Zeit in der Guanajuato Mine tätig. Angesichts der bevorstehenden Produktionsaufnahme von El Potrero ist es sehr erfreulich, dass wir bei der Zusammenstellung eines neuen Teams auf ihr Fachwissen zurückgreifen können, um die Erfolgschancen zu maximieren.“

Ing. Castro hat einen Abschluss in Bergbauingenieurwesen und Mineralverarbeitung (Ingeniero de Minas y Plantas de Beneficio) von der Universität Guanajuato und verfügt über mehr als 45 Jahre Erfahrung bei Unternehmen wie Peñoles, Luismin, Great Panther und First Majestic. Er hatte verschiedene Positionen inne, vom Bergwerksleiter bis zum Geschäftsführer verschiedener Bergbaubetriebe, und beaufsichtigte für Rochester Resources den Bau einer Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 300 Tonnen pro Tag in 7 Monaten, was für El Potrero von besonderer Bedeutung sein wird.