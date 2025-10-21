Interesse an TKMS lässt nach - Thyssenkrupp tief im Minus

(Neu: Schlusskurse im Minus)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Börsendebüt von TKMS zum Wochenstart und zeitweise weiteren Gewinnen hat das Interesse der Anleger an dem Marine-Schiffbauer am Dienstag nachgelassen. Die Titel rutschten am Ende mit 3,2 Prozent ins Minus, nachdem sie in der Spitze nochmals um mehr als 13 Prozent zugelegt hatten. In der Spitze hatten sie ihren Aufschlag im Vergleich zum ersten Kurs nach der vollzogenen Abspaltung auf mehr als die Hälfte ausgebaut; am Ende blieb dieser dann noch gut 30 Prozent groß.

Auch die Aktien des Mutterkonzerns Thyssenkrupp waren am Dienstag nach einem Anstieg um bis zu 1,3 Prozent am Vormittag nicht lange begehrt, wie der Schlussstand mit einem Abschlag von 6,6 Prozent zeigt. Da Thyssenkrupp mit 51 Prozent der Anteile Mehrheitseigner bei TKMS bleibt, wird sich die Entwicklung des Marine-Schiffsbaubauers künftig auch maßgeblich auf den Kurs des Mutterkonzerns auswirken.