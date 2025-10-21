    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp

    AKTIEN IM FOKUS 2

    289 Aufrufe 289 0 Kommentare 0 Kommentare

    Interesse an TKMS lässt nach - Thyssenkrupp tief im Minus

    Für Sie zusammengefasst
    • TKMS-Aktien nach starkem Debüt um 3,2% gefallen.
    • Thyssenkrupp-Aktien verlieren 6,6% nach anfänglichem Plus.
    • Analysten warnen vor Überbewertung von TKMS-Aktien.
    AKTIEN IM FOKUS 2 - Interesse an TKMS lässt nach - Thyssenkrupp tief im Minus
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Neu: Schlusskurse im Minus)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Börsendebüt von TKMS zum Wochenstart und zeitweise weiteren Gewinnen hat das Interesse der Anleger an dem Marine-Schiffbauer am Dienstag nachgelassen. Die Titel rutschten am Ende mit 3,2 Prozent ins Minus, nachdem sie in der Spitze nochmals um mehr als 13 Prozent zugelegt hatten. In der Spitze hatten sie ihren Aufschlag im Vergleich zum ersten Kurs nach der vollzogenen Abspaltung auf mehr als die Hälfte ausgebaut; am Ende blieb dieser dann noch gut 30 Prozent groß.

    Auch die Aktien des Mutterkonzerns Thyssenkrupp waren am Dienstag nach einem Anstieg um bis zu 1,3 Prozent am Vormittag nicht lange begehrt, wie der Schlussstand mit einem Abschlag von 6,6 Prozent zeigt. Da Thyssenkrupp mit 51 Prozent der Anteile Mehrheitseigner bei TKMS bleibt, wird sich die Entwicklung des Marine-Schiffsbaubauers künftig auch maßgeblich auf den Kurs des Mutterkonzerns auswirken.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ThyssenKrupp AG!
    Long
    8,55€
    Basispreis
    0,64
    Ask
    × 14,26
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    9,60€
    Basispreis
    0,66
    Ask
    × 13,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Am Vortag hatte es erste Analystenstimmen gegeben, wonach die gesonderte Bewertung der TKMS-Aktien bei dem Mutterkonzern eine Neubewertung ermöglichen könnte. Citigroup-Experte Ephrem Ravi hatte darauf verwiesen und den fairen Wert für TKMS auf 71 Euro taxiert. Dirk Schlamp von der DZ Bank schrieb, die Abspaltung erhöhe die Transparenz im Thyssenkrupp-Konzern und mache verborgene Werte sichtbar.

    Das US-Analysehaus Bernstein Research nahm die Bewertung von TKMS aber am Dienstag bei einem Kursziel von 74 Euro mit "Underperform" auf. Anleger sollten der ersten Euphoriewelle nicht nachjagen, schrieb Adrien Rabier mit Blick auf den erfolgreichen Börsenstart. Schiffsbau bleibe ein langsames, wenig profitables Segment mit hohen Ausführungsrisiken. In diesem Umfeld werde TKMS bereits wie ein Siegertyp gehandelt./tih/ajx/mis/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie

    Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,06 % und einem Kurs von 8,998 auf Tradegate (21. Oktober 2025, 19:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 5,02 Mrd..

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,50Euro. Von den letzten 2 Analysten der TKMS Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten, 1 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 74,00Euro was eine Bandbreite von -86,07 %/-6,32 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ThyssenKrupp. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS 2 Interesse an TKMS lässt nach - Thyssenkrupp tief im Minus Nach dem starken Börsendebüt von TKMS zum Wochenstart und zeitweise weiteren Gewinnen hat das Interesse der Anleger an dem Marine-Schiffbauer am Dienstag nachgelassen. Die Titel rutschten am Ende mit 3,2 Prozent ins Minus, nachdem sie in der Spitze …