Peter Herweck wird Executive-in-Residence bei Warburg Pincus und unterstützt die European Technology Group

London, 21. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Warburg Pincus, Pionier im Bereich Private Equity für globale Wachstumsinvestitionen, gab heute die Ernennung von Peter Herweck zum Executive-in-Residence bekannt, der mit der European Technology Group des Unternehmens zusammenarbeiten wird. In seiner Funktion wird Peter Herweck gemeinsam mit Warburg Pincus neue Investitionsmöglichkeiten im Software- und Technologiesektor identifizieren und bewerten. Darüber hinaus wird er eine aktive Rolle bei der Wertschöpfung im bestehenden Portfolio des Unternehmens spielen.

Herweck verfügt über mehr als drei Jahrzehnte globale operative Erfahrung und fundierte Branchenexpertise in den Bereichen Industrieautomation, Industriesoftware und Energiesysteme. Zuletzt war er CEO von Schneider Electric, zuvor war er Vorsitzender und CEO von AVEVA. Davor hatte er verschiedene Führungspositionen bei Siemens inne, darunter die des Chief Strategy Officer des Konzerns.

„Ich freue mich sehr, zu Warburg Pincus zu kommen und das Unternehmen bei seinen weiteren Investitionen in transformative Technologieunternehmen zu unterstützen", sagte Peter Herweck. „Während meiner gesamten Karriere habe ich mich darauf konzentriert, wie Innovation Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit fördert."

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Peter", sagte Carl von Baumbach, Principal bei Warburg Pincus. „Seine strategischen Erkenntnisse, sein fundiertes Fachwissen und seine Erfahrung mit der Skalierung globaler Technologieplattformen werden für uns von unschätzbarem Wert sein, wenn wir weiterhin in langfristige Technologietrends investieren und unsere Portfoliounternehmen dabei unterstützen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen."

Herweck ist derzeit als nicht-geschäftsführender Direktor im Vorstand von Teradyne (TER) tätig. Er hat einen MBA der Wake Forest University, absolvierte das Advanced Management Program der Harvard Business School und hat Ingenieursabschlüsse der Université de Metz (Frankreich) und der HTW Saar (Deutschland).

Hinweise für die Redaktion

Informationen zu Warburg Pincus

Warburg Pincus LLC ist der Pionier der globalen Wachstumsinvestitionen. Das seit 1966 als private Partnerschaft bestehende Unternehmen verfügt über die Flexibilität und Erfahrung, um Investoren und Managementteams dabei zu unterstützen, über Marktzyklen hinweg dauerhaften Erfolg zu erzielen. Heute verwaltet das Unternehmen ein Vermögen von mehr als 86 Milliarden US-Dollar und hat mehr als 220 Unternehmen in seinem aktiven Portfolio, die sich über verschiedene Phasen, Sektoren und Regionen verteilen. Warburg Pincus hat im Rahmen seiner Private-Equity-, Immobilien- und Kapitallösungsstrategien in mehr als 1.000 Unternehmen investiert.



Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York und unterhält Büros in Amsterdam, Peking, Berlin, Hongkong, Houston, London, Luxemburg, Mumbai, Mauritius, San Francisco, São Paulo, Shanghai und Singapur. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.warburgpincus.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

