Börsen Update
Börsen Update USA - 21.10. - Dow Jones stark +0,65 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones steht bei 47.013,63 PKT und gewinnt bisher +0,65 %.
Top-Werte: 3M +6,12 %, Salesforce +4,48 %, Coca-Cola +4,19 %, Amazon +2,95 %, Sherwin-Williams +2,47 %
Flop-Werte: JPMorgan Chase -1,00 %, Verizon Communications -0,53 %, Johnson & Johnson -0,48 %, NVIDIA -0,25 %, Walmart -0,16 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.151,15 PKT und steigt um +0,02 %.
Top-Werte: Warner Bros. Discovery (A) +9,58 %, Lululemon Athletica +5,78 %, Atlassian Registered (A) +5,52 %, Adobe +4,17 %, The Trade Desk Registered (A) +3,54 %
Flop-Werte: Constellation Energy -3,31 %, AppLovin Registered (A) -2,24 %, Broadcom -1,79 %, Marvell Technology -1,65 %, Alphabet -1,43 %
Der S&P 500 steht bei 6.743,26 PKT und gewinnt bisher +0,11 %.
Top-Werte: General Motors +16,59 %, Halliburton +10,51 %, Warner Bros. Discovery (A) +9,58 %, RTX Corporation Reg Shs +8,50 %, Gartner +8,08 %
Flop-Werte: Newmont Corporation -8,77 %, Philip Morris International -5,54 %, Albemarle -3,56 %, Estee Lauder Companies Registered (A) -3,49 %, Constellation Energy -3,31 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.