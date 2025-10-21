Börsen Update USA - 21.10. - Dow Jones stark +0,65 %

Der Dow Jones steht bei 47.013,63 PKT und gewinnt bisher +0,65 %.

Top-Werte: 3M +6,12 %, Salesforce +4,48 %, Coca-Cola +4,19 %, Amazon +2,95 %, Sherwin-Williams +2,47 %

Flop-Werte: JPMorgan Chase -1,00 %, Verizon Communications -0,53 %, Johnson & Johnson -0,48 %, NVIDIA -0,25 %, Walmart -0,16 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.151,15 PKT und steigt um +0,02 %.

Top-Werte: Warner Bros. Discovery (A) +9,58 %, Lululemon Athletica +5,78 %, Atlassian Registered (A) +5,52 %, Adobe +4,17 %, The Trade Desk Registered (A) +3,54 %

Flop-Werte: Constellation Energy -3,31 %, AppLovin Registered (A) -2,24 %, Broadcom -1,79 %, Marvell Technology -1,65 %, Alphabet -1,43 %

Der S&P 500 steht bei 6.743,26 PKT und gewinnt bisher +0,11 %.

Top-Werte: General Motors +16,59 %, Halliburton +10,51 %, Warner Bros. Discovery (A) +9,58 %, RTX Corporation Reg Shs +8,50 %, Gartner +8,08 %

Flop-Werte: Newmont Corporation -8,77 %, Philip Morris International -5,54 %, Albemarle -3,56 %, Estee Lauder Companies Registered (A) -3,49 %, Constellation Energy -3,31 %