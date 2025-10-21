MTU Aero Engines Aktie klettert deutlich - 21.10.2025

Die MTU Aero Engines Aktie notiert aktuell bei 383,15€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,41 % zugelegt, was einem Anstieg von +16,20 € entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

MTU Aero Engines ist ein führender Anbieter von Triebwerkslösungen, spezialisiert auf Entwicklung, Fertigung und Wartung von Flugzeugtriebwerken. Als einer der größten Triebwerkshersteller weltweit, konkurriert MTU mit Rolls-Royce, GE und Pratt & Whitney. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind innovative Technologien und starke Partnerschaften.

Der heutige Anstieg bei MTU Aero Engines konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -5,09 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die MTU Aero Engines Aktie damit um -6,00 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,18 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei MTU Aero Engines auf +14,42 %.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,03 % geändert.

MTU Aero Engines Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,00 % 1 Monat +2,18 % 3 Monate -5,09 % 1 Jahr +18,32 %

Informationen zur MTU Aero Engines Aktie

Es gibt 54 Mio. MTU Aero Engines Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,52 Mrd.EUR wert.

Robuste Quartalsbilanzen und Ausblicke von US-Unternehmen haben am Dienstag neben einigen Einzelwerten auch den deutschen Gesamtmarkt angetrieben. Die Ergebnisse stimmten die Anleger mutig für die Berichtssaison, die in diesen Tagen zunächst in den …

Die Aktienmärkte zeigen heute überwiegend positive Trends. Besonders der TecDAX und der Dow Jones stechen mit starken Zuwächsen hervor, während der DAX und MDAX ebenfalls leicht zulegen.

MTU Aero Engines Aktie jetzt kaufen?

Ob die MTU Aero Engines Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MTU Aero Engines Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.