Jungbunzlauer stellt auf der SupplySide Global 2025 hoch bioverfügbares, vollständig chelatiertes Magnesium vor bisglycinate

"Weltweit zeigen die Verbraucher ein wachsendes Interesse daran, Magnesium in ihren Tagesablauf einzubauen, was sich in der weltweit steigenden Nachfrage nach Magnesiumbisglycinat widerspiegelt", erklärt Markus Gerhart, Senior Director des Portfolios Mineral and Solutions bei Jungbunzlauer. "Wir sind stolz darauf, diesen hochwertigen Inhaltsstoff anbieten zu können, der eine hohe Bioverfügbarkeit mit hervorragenden technischen Eigenschaften verbindet. Unser Magnesiumbisglycinat wurde speziell für eine hervorragende Fließfähigkeit und Komprimierbarkeit entwickelt und eignet sich daher gut für die Herstellung von Tabletten und Kapseln, bei denen eine gleichbleibende Leistung und eine effiziente Formulierung wichtig sind."

BASEL, Schweiz, 21. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Jungbunzlauer, ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen, nachhaltigen Inhaltsstoffen, erweitert sein Mineralstoffportfolio mit der Einführung eines vollständig umgesetzten Magnesiumbisglycinats. Das neue Produkt wird während der SupplySide Global 2025 in Las Vegas vorgestellt und gleichzeitig auf der CPHI Frankfurt präsentiert. Damit unterstreicht Jungbunzlauer sein Engagement, die weltweite Nachfrage nach hochwertigen, wissenschaftlich fundierten Mineralienlösungen zu bedienen.

Dieses Magnesiumbisglycinat wird mit der gleichen Zuverlässigkeit, Kompetenz und Qualität hergestellt, die auch das breitere Mineralstoffportfolio von Jungbunzlauer auszeichnet. Es wurde entwickelt, um eine optimale Bioverfügbarkeit zu gewährleisten und gleichzeitig die Anforderungen an eine kennzeichnungsfreundliche und nachhaltige Formulierung zu erfüllen. Diese Markteinführung vervollständigt das Magnesium-Portfolio von Jungbunzlauer und bietet eine vollständige Palette an hochwertigen, bioverfügbaren Magnesiumlösungen innerhalb unseres breiteren Mineralienangebots.

Besuchen Sie den Stand von Jungbunzlauer auf der SupplySide Global 2025, 29.-30. Oktober, Mandalay Bay, Las Vegas (Stand 2965) , um mehr darüber zu erfahren, wie Magnesiumbisglycinat von Jungbunzlauer in Ihren Formulierungen wirken kann. Unser Team wird auch auf der CPHI Frankfurt, Messe Frankfurt (Halle 8, Stand Q55) zur Verfügung stehen, um technische Spezifikationen und Produktionsanwendungen zu besprechen.

Über Jungbunzlauer

Jungbunzlauer ist ein führender Hersteller hochwertiger, nachhaltiger Inhaltsstoffe aus natürlichen Quellen und beliefert unter anderem die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie die Bereiche Ernährung, Gesundheit, Haushalt und Körperpflege. Wir sind führend in der Entwicklung von natürlich besseren Inhaltsstoffen, die das tägliche Leben verbessern, und sind ein zuverlässiger Partner, der ein vielfältiges Portfolio an Texturierungsmitteln, Säuerungsmitteln, Süßungsmitteln, Mineralien und maßgeschneiderten Lösungen anbietet, um die sich verändernden Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen.

Mit unserem Hauptsitz in Basel, Schweiz, und hochmodernen Einrichtungen, darunter groß angelegte Fermentationsanlagen in Europa und Nordamerika, beliefern wir mehr als 130 Länder weltweit. Vor mehr als 150 Jahren gegründet, hat sich Jungbunzlauer zu einem Unternehmen mit einem Umsatz von 1,3 Mrd. CHF entwickelt, das von fast 1.400 engagierten Mitarbeitern getragen wird, die sich für eine gesündere und nachhaltigere Zukunft einsetzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.jungbunzlauer.com.

