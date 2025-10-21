RBC stuft BNP PARIBAS auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas nach einem verlorenen Rechtsstreit auf "Outperform" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Die Initiative des Geldhauses, eine Telefonkonferenz abzuhalten, begrüße sie, schrieb Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Expertin geht jedoch davon aus, dass es einige Zeit dauern wird, bis die finanziellen Auswirkungen der Sammelklage dreier US-Musterkläger von insgesamt 23.000 Klägern erkennbar seien./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 11:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 11:29 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,42 % und einem Kurs von 68,17EUR auf Tradegate (21. Oktober 2025, 20:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Anke Reingen
Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 96
Kursziel alt: 96
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
