JPMORGAN stuft IBERDROLA SA auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola vor Neunmonatszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,90 Euro belassen. Javier Garrido rechnet laut einem am Dienstag vorliegenden Ausblick mit einem starken Zahlenwerk des spanischen Energieversorgers. Allerdings könnte es nach der Bekanntgabe zu Gewinnmitnahmen kommen, da die Aktie in den vergangenen Wochen deutlich zugelegt habe, schrieb er./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 17:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 17:16 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 17,19EUR auf Tradegate (21. Oktober 2025, 20:11 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Javier Garrido
Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 14,90
Kursziel alt: 14,90
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
