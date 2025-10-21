JPMORGAN stuft IBERDROLA SA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola vor Neunmonatszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,90 Euro belassen. Javier Garrido rechnet laut einem am Dienstag vorliegenden Ausblick mit einem starken Zahlenwerk des spanischen Energieversorgers. Allerdings könnte es nach der Bekanntgabe zu Gewinnmitnahmen kommen, da die Aktie in den vergangenen Wochen deutlich zugelegt habe, schrieb er./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 17:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 17:16 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 17,19EUR auf Tradegate (21. Oktober 2025, 20:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Javier Garrido

Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 14,90

Kursziel alt: 14,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

