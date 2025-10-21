    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsAnalysen: verkaufenvorwärtsNachricht
    JEFFERIES stuft LOREAL auf 'Underperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Dies sei ein deutlicher Fehlschlag im Vergleich zu den hohen Markterwartungen, schrieb David Hayes in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Er sieht weiterhin Kursrisiken im restlichen Jahresverlauf./rob/edh/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 12:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 12:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: David Hayes
    Analysiertes Unternehmen: LOREAL
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 340
    Kursziel alt: 340
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
