    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsAnalysen: kaufenvorwärtsNachricht

    ANALYSE-FLASH

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    RBC belässt L'Oreal auf 'Outperform' - Ziel 420 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC belässt L'Oreal auf "Outperform", Kursziel 420 Euro.
    • Wachstum im Q3 beschleunigt, aber unter Erwartungen.
    • Professional-Sparte stark, andere Bereiche schwächer.

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für L'Oreal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 420 Euro belassen. Das Wachstum im dritten Quartal habe sich wie versprochen beschleunigt, allerdings nicht so stark wie erhofft, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Bereich Professional sei weiterhin ein herausragender Leistungsträger, die anderen drei Sparten des Körperpflegekonzerns seien jedoch hinter den Erwartungen zurückgeblieben./rob/edh/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 12:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 12:25 / EDT


    Rating: Outperform
    Analyst:
    Kursziel: 420 Euro



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH RBC belässt L'Oreal auf 'Outperform' - Ziel 420 Euro Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für L'Oreal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 420 Euro belassen. Das Wachstum im dritten Quartal habe sich wie versprochen beschleunigt, allerdings nicht so stark wie erhofft, schrieb Wassachon …