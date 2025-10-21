ANALYSE-FLASH
RBC belässt L'Oreal auf 'Outperform' - Ziel 420 Euro
Für Sie zusammengefasst
- RBC belässt L'Oreal auf "Outperform", Kursziel 420 Euro.
- Wachstum im Q3 beschleunigt, aber unter Erwartungen.
- Professional-Sparte stark, andere Bereiche schwächer.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für L'Oreal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 420 Euro belassen. Das Wachstum im dritten Quartal habe sich wie versprochen beschleunigt, allerdings nicht so stark wie erhofft, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Bereich Professional sei weiterhin ein herausragender Leistungsträger, die anderen drei Sparten des Körperpflegekonzerns seien jedoch hinter den Erwartungen zurückgeblieben./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 12:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 12:25 / EDT
Rating: Outperform
Analyst:
Kursziel: 420 Euro
Analyst:
Kursziel: 420 Euro
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen