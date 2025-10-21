    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadidas AktievorwärtsNachrichten zu adidas
    RBC stuft Adidas auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Die Eckdaten des Sportartikelkonzerns seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Der erhöhte Jahresausblick entspreche den Markterwartungen./rob/edh/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 13:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 13:27 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,83 % und einem Kurs von 198,1EUR auf Tradegate (21. Oktober 2025, 20:50 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Piral Dadhania
    Analysiertes Unternehmen: Adidas
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 210
    Kursziel alt: 210
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


