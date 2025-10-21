RBC stuft Adidas auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Die Eckdaten des Sportartikelkonzerns seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Der erhöhte Jahresausblick entspreche den Markterwartungen./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 13:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 13:27 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,83 % und einem Kurs von 198,1EUR auf Tradegate (21. Oktober 2025, 20:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Piral Dadhania

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 210

Kursziel alt: 210

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



