thyssenkrupp nucera Aktie mit Kursrutsch - -4,16 % - 21.10.2025

Die thyssenkrupp nucera Aktie notiert aktuell bei 10,485€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,16 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,455 € entspricht. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

thyssenkrupp nucera ist ein führender Anbieter von Elektrolyse-Technologien zur Wasserstoffproduktion, positioniert im aufstrebenden Markt für grüne Energie. Mit starken Wurzeln im thyssenkrupp-Konzern und einem Fokus auf nachhaltige Lösungen, hebt sich das Unternehmen durch technologische Expertise und strategische Partnerschaften von der Konkurrenz ab.

Obwohl die thyssenkrupp nucera Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +3,26 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die thyssenkrupp nucera Aktie damit um -0,95 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,06 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von thyssenkrupp nucera einen Anstieg von +2,53 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,21 % geändert.

thyssenkrupp nucera Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,95 % 1 Monat +8,06 % 3 Monate +3,26 % 1 Jahr +16,01 %

Informationen zur thyssenkrupp nucera Aktie

Es gibt 126 Mio. thyssenkrupp nucera Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,33 Mrd.EUR wert.

thyssenkrupp nucera Aktie jetzt kaufen?

Ob die thyssenkrupp nucera Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur thyssenkrupp nucera Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.