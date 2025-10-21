H.I.G. Capital erwirbt A.L.A. S.p.A.

ALA mit Hauptsitz in Neapel, Italien, ist ein weltweit führender Anbieter von missionskritischen Logistik- und Distributionsdienstleistungen für große Hersteller aus der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigungsindustrie. Seit 35 Jahren ist das Unternehmen eine zentrale Anlaufstelle für seine Kunden und bietet eine Reihe von Produkten, Dienstleistungen und leistungsstarken technischen Lösungen, mit denen sich Lieferkettenprozesse vereinfachen und optimieren lassen.

LONDON, 21. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital („H.I.G."), eine weltweit führende alternative Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Kapital von 70 Milliarden US-Dollar, gibt bekannt, dass eine ihrer Tochtergesellschaften die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an der A.L.A. S.p.A. („ALA" oder das „Unternehmen") abgeschlossen hat, die an der italienischen Börse notiert ist (Ticker: ALA.MI). Die Gründerfamilien werden neben H.I.G. eine bedeutende Minderheitsbeteiligung behalten.

Stefano Giambelli, Geschäftsführender Direktor des H.I.G. European Middle Market LBO-Teams, kommentierte: „Wir sind sehr beeindruckt von der starken Wachstumsentwicklung, der operativen Exzellenz und der strategischen Positionierung von ALA innerhalb der europäischen Lieferkette für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Fulvio Scannapieco, Vittorio Genna und dem Managementteam und sind zuversichtlich, dass H.I.G. mit seiner Erfahrung und seiner globalen Plattform ALA in seiner nächsten Wachstumsphase unterstützen kann."

Markus Noe-Nordberg, Geschäftsführer und Leiter des H.I.G. European Middle Market LBO-Teams, fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr, ALA in der H.I.G.-Familie willkommen zu heißen und werden unsere Erfahrung und Ressourcen einsetzen, um ALA dabei zu unterstützen, sein Potenzial voll auszuschöpfen."

Fulvio Scannapieco und Vittorio Genna, Mitbegründer von ALA, fügten hinzu: „Wir freuen uns sehr, H.I.G. als Partner für die weitere Entwicklung von ALA begrüßen zu dürfen. Diese Transaktion ist ein wichtiger Schritt in unserer langfristigen Wachstumsstrategie und eine starke Bestätigung für die bisherigen Erfolge des Unternehmens. Gemeinsam mit H.I.G. freuen wir uns darauf, die Expansion von ALA zu beschleunigen und seine Position als führender globaler Akteur in der Lieferkette für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung zu stärken."