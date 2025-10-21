dm stellt Weichen für Erneuerung - Schwerpunkte Gesundheit und internationale Digitalisierung (FOTO)

Karlsruhe (ots) - Ein wirtschaftlich erfolgreiches Geschäftsjahr 2024/2025

ermöglicht zentrale Weichenstellungen und schafft die Voraussetzungen für

Erneuerung und Weiterentwicklung. dm steigert europaweit den Umsatz auf 19,197

Mrd. Euro und startet auf einer soliden wirtschaftlichen Basis ins neue

Geschäftsjahr. Der Gesundheitsbereich wird durch neue Produkte und neue Services

forciert. Die Versand-Apotheke kommt, Hunderte dm-Märkte werden erneuert, und im

Hintergrund entsteht eine europaweite digitale Prozess- und Systemlandschaft.



Christoph Werner, Vorsitzender der Geschäftsführung von dm-drogerie markt, kann

eine durchweg positive Bilanz zum Geschäftsjahr 2024/2025 (30.09.2025) ziehen:

"Die konsequente Weiterentwicklung unserer Stärken und Erneuerungen beim

Sortiment sowie innovative Services haben im Geschäftsjahr 2024/2025 dafür

gesorgt, dass dm in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld Kundinnen und

Kunden, Umsatz und Marktanteile hinzugewinnen konnte."







Bruttoumsatz in Europa von 17,749 Mrd. Euro auf 19,197 Mrd. Euro um 8,2 Prozent

gestiegen, in Deutschland von 12,470 Mrd. Euro auf 13,279 Mrd. Euro um 6,5

Prozent und in den dreizehn weiteren europäischen Ländern sogar um 12,1 Prozent,

von 5,278 auf 5,918 Mrd. Euro.



Die Anzahl der Menschen, die die dm-Arbeitsgemeinschaft in Europa bilden, hat

sich zum Stichtag 30.09.2025 von 89.197 im Vorjahr auf 93.426 erhöht, in

Deutschland sind es nun 63.648 Mitarbeitende, 4.418 haben ein

Ausbildungsverhältnis. Die Arbeitsgemeinschaft wächst, weil in Europa

mittlerweile täglich rund 3,7 Mio. Haushalte bei dm einkaufen, in Deutschland

waren es im vergangenen Geschäftsjahr im Durchschnitt täglich 2,2 Mio. Kundinnen

und Kunden. Damit einher geht eine rasch anwachsende Anzahl an Menschen, die

beim digitalen oder realen Bestellen und Einkaufen eine dm-App nutzen - es sind

mittlerweile 12,5 Mio. Kundinnen und Kunden.



"Der Zuspruch, den wir in allen Vertriebskanälen von unseren Kundinnen und

Kunden erfahren, zeigt uns, dass unsere händlerische Leistung und unsere

Dauerpreisstrategie im aktuell stark von Sonderangeboten geprägten Marktumfeld

als verlässlich und vertrauenswürdig wahrgenommen werden", führt Werner aus. dm

wächst dynamischer als der deutsche Lebensmittelhandel und kann seine Position

als marktführender Drogeriewarenhändler ausbauen. Nach Zahlen des

Marktforschungsinstituts Nielsen IQ wächst der Marktanteil von dm in Deutschland

auf 27,5 Prozent (Geschäftsjahr 2023/2024: 27,1 Prozent) beim Verkauf

drogistischer Produkte. Bezogen auf die Mengen steigen die Marktanteile sogar





