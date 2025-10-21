dm stellt Weichen für Erneuerung - Schwerpunkte Gesundheit und internationale Digitalisierung (FOTO)
Karlsruhe (ots) - Ein wirtschaftlich erfolgreiches Geschäftsjahr 2024/2025
ermöglicht zentrale Weichenstellungen und schafft die Voraussetzungen für
Erneuerung und Weiterentwicklung. dm steigert europaweit den Umsatz auf 19,197
Mrd. Euro und startet auf einer soliden wirtschaftlichen Basis ins neue
Geschäftsjahr. Der Gesundheitsbereich wird durch neue Produkte und neue Services
forciert. Die Versand-Apotheke kommt, Hunderte dm-Märkte werden erneuert, und im
Hintergrund entsteht eine europaweite digitale Prozess- und Systemlandschaft.
Christoph Werner, Vorsitzender der Geschäftsführung von dm-drogerie markt, kann
eine durchweg positive Bilanz zum Geschäftsjahr 2024/2025 (30.09.2025) ziehen:
"Die konsequente Weiterentwicklung unserer Stärken und Erneuerungen beim
Sortiment sowie innovative Services haben im Geschäftsjahr 2024/2025 dafür
gesorgt, dass dm in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld Kundinnen und
Kunden, Umsatz und Marktanteile hinzugewinnen konnte."
In den zwölf Monaten des am 30.09.2025 endenden Geschäftsjahres ist der
Bruttoumsatz in Europa von 17,749 Mrd. Euro auf 19,197 Mrd. Euro um 8,2 Prozent
gestiegen, in Deutschland von 12,470 Mrd. Euro auf 13,279 Mrd. Euro um 6,5
Prozent und in den dreizehn weiteren europäischen Ländern sogar um 12,1 Prozent,
von 5,278 auf 5,918 Mrd. Euro.
Die Anzahl der Menschen, die die dm-Arbeitsgemeinschaft in Europa bilden, hat
sich zum Stichtag 30.09.2025 von 89.197 im Vorjahr auf 93.426 erhöht, in
Deutschland sind es nun 63.648 Mitarbeitende, 4.418 haben ein
Ausbildungsverhältnis. Die Arbeitsgemeinschaft wächst, weil in Europa
mittlerweile täglich rund 3,7 Mio. Haushalte bei dm einkaufen, in Deutschland
waren es im vergangenen Geschäftsjahr im Durchschnitt täglich 2,2 Mio. Kundinnen
und Kunden. Damit einher geht eine rasch anwachsende Anzahl an Menschen, die
beim digitalen oder realen Bestellen und Einkaufen eine dm-App nutzen - es sind
mittlerweile 12,5 Mio. Kundinnen und Kunden.
"Der Zuspruch, den wir in allen Vertriebskanälen von unseren Kundinnen und
Kunden erfahren, zeigt uns, dass unsere händlerische Leistung und unsere
Dauerpreisstrategie im aktuell stark von Sonderangeboten geprägten Marktumfeld
als verlässlich und vertrauenswürdig wahrgenommen werden", führt Werner aus. dm
wächst dynamischer als der deutsche Lebensmittelhandel und kann seine Position
als marktführender Drogeriewarenhändler ausbauen. Nach Zahlen des
Marktforschungsinstituts Nielsen IQ wächst der Marktanteil von dm in Deutschland
auf 27,5 Prozent (Geschäftsjahr 2023/2024: 27,1 Prozent) beim Verkauf
drogistischer Produkte. Bezogen auf die Mengen steigen die Marktanteile sogar
