Überraschung am Dienstag
Adidas trotzt Trump-Zöllen – und schraubt die Gewinnprognose hoch
Adidas zeigt Stärke:Dank eines sehr starken Sommergeschäfts hebt der DAX-Konzern seine Gewinnprognose für 2025 kräftig an. Die Aktie legt am Dienstagabend nachbörslich zu.
- Adidas hebt Gewinnprognose für 2025 auf 2 Mrd. € an
- Umsatzrekord im Q3: 6,6 Mrd. € und 736 Mio. € Gewinn
- Aktie steigt nachbörslich um 2 % auf Tradegate an
Statt wie bisher erwartet 1,7 bis 1,8 Milliarden Euro peilt der Sportartikelhersteller nun ein operatives Ergebnis von rund 2 Milliarden Euro an. Der Grund: bessere Geschäfte als geplant und erfolgreiche Maßnahmen, um die Zusatzkosten durch höhere US-Zölle abzufedern.
Die Strafzölle der US-Regierung unter Präsident Donald Trump hätten Adidas im zweiten Halbjahr rund 200 Millionen Euro Mehrkosten beschert. Um diese Belastung auszugleichen, hat der Konzern teilweise die Preise in den USA angehoben – etwa bei den Kultmodellen Samba, die inzwischen ab 100 statt 90 Dollar verkauft werden.
Im dritten Quartal erzielte Adidas laut vorläufigen Zahlen einen Umsatzrekord: Währungsbereinigt stiegen die Erlöse um 8 Prozent auf gut 6,6 Milliarden Euro, während der Betriebsgewinn von 598 Millionen auf 736 Millionen Euro kletterte. Vorstandschef Bjørn Gulden sprach von einem historischen Quartal: Das Unternehmen habe den höchsten Umsatz seiner Geschichte erreicht.
Besonders stark zeigte sich die Marke Adidas selbst, deren Umsätze um 12 Prozent zulegten – und das, obwohl im Vorjahr noch Verkäufe der eingestellten Yeezy-Linie von Kanye West enthalten waren. Für das Gesamtjahr rechnet der Konzern nun mit einem währungsbereinigten Umsatzplus von rund 9 Prozent.
An der Börse sorgten die Nachrichten für Rückenwind: Die Adidas-Aktie legte im nachbörslichen Handel auf Tradegate um knapp 2 Prozent zu. Die endgültigen Quartalszahlen wird das Unternehmen am 29. Oktober vorlegen.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,39 % und einem Kurs von 199,2EUR auf Tradegate (21. Oktober 2025, 21:19 Uhr) gehandelt.