Adidas trotzt Trump-Zöllen – und schraubt die Gewinnprognose hoch

Die Strafzölle der US-Regierung unter Präsident Donald Trump hätten Adidas im zweiten Halbjahr rund 200 Millionen Euro Mehrkosten beschert. Um diese Belastung auszugleichen, hat der Konzern teilweise die Preise in den USA angehoben – etwa bei den Kultmodellen Samba, die inzwischen ab 100 statt 90 Dollar verkauft werden.

Statt wie bisher erwartet 1,7 bis 1,8 Milliarden Euro peilt der Sportartikelhersteller nun ein operatives Ergebnis von rund 2 Milliarden Euro an. Der Grund: bessere Geschäfte als geplant und erfolgreiche Maßnahmen, um die Zusatzkosten durch höhere US-Zölle abzufedern.

Im dritten Quartal erzielte Adidas laut vorläufigen Zahlen einen Umsatzrekord: Währungsbereinigt stiegen die Erlöse um 8 Prozent auf gut 6,6 Milliarden Euro, während der Betriebsgewinn von 598 Millionen auf 736 Millionen Euro kletterte. Vorstandschef Bjørn Gulden sprach von einem historischen Quartal: Das Unternehmen habe den höchsten Umsatz seiner Geschichte erreicht.

Besonders stark zeigte sich die Marke Adidas selbst, deren Umsätze um 12 Prozent zulegten – und das, obwohl im Vorjahr noch Verkäufe der eingestellten Yeezy-Linie von Kanye West enthalten waren. Für das Gesamtjahr rechnet der Konzern nun mit einem währungsbereinigten Umsatzplus von rund 9 Prozent.

An der Börse sorgten die Nachrichten für Rückenwind: Die Adidas-Aktie legte im nachbörslichen Handel auf Tradegate um knapp 2 Prozent zu. Die endgültigen Quartalszahlen wird das Unternehmen am 29. Oktober vorlegen.

