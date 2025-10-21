    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Spannungen mit den USA

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Venezuela erhält Zuspruch aus Moskau

    Für Sie zusammengefasst
    • Russland bekundet Solidarität mit Venezuela.
    • Unterstützung gegen äußere Bedrohungen zugesichert.
    • Spannungen zwischen USA und Venezuela steigen.

    MOSKAU (dpa-AFX) - Russland hat vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen den USA und Venezuela seine Solidarität mit dem südamerikanischen Land bekundet. Der venezolanischen Regierung sei Moskaus Unterstützung versichert worden "angesichts wachsender äußerer Bedrohungen und Versuchen, sich in die inneren Angelegenheiten des Landes einzumischen", heißt es in einer Pressemitteilung des Außenministeriums. Minister Sergej Lawrow empfing zudem den venezolanischen Botschafter Jesús Rafael Salazar Velásquez.

    Zwischen den USA und Venezuela sind die Spannungen in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen. US-Präsident Donald Trump hat mehrere Boote in der Karibik zerstören lassen, die aus Venezuela kamen. Zudem soll er Aktionen des Auslandsgeheimdienstes CIA in dem Land genehmigt haben. Russland, das seit über drei Jahren Krieg in der Ukraine führt, hat zuletzt auf ein gutes Verhältnis zu Trump gesetzt, um diesen von weiterer Unterstützung Kiews abzuhalten./bal/DP/he





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Spannungen mit den USA Venezuela erhält Zuspruch aus Moskau Russland hat vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen den USA und Venezuela seine Solidarität mit dem südamerikanischen Land bekundet. Der venezolanischen Regierung sei Moskaus Unterstützung versichert worden "angesichts wachsender äußerer …