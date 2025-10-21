Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 21.10.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Amazon im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Trotz eines Kursrückgangs von -0,68% in den letzten 14 Tagen bleibt das Vertrauen in die langfristigen Wachstumsprognosen, insbesondere durch AWS und generative KI, stark. Analysten erwarten entscheidende Quartalszahlen am 30. Oktober, die das Vertrauen weiter stärken könnten.