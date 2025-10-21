Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 21.10.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.10.2025 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
3M
Tagesperformance: +6,72 %
Platz 1
Performance 1M: -0,02 %
Salesforce
Tagesperformance: +4,14 %
Platz 2
Performance 1M: +4,36 %
Coca-Cola
Tagesperformance: +3,84 %
Platz 3
Performance 1M: +4,03 %
Amazon
Tagesperformance: +3,09 %
Platz 4
Performance 1M: -5,65 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Amazon im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Trotz eines Kursrückgangs von -0,68% in den letzten 14 Tagen bleibt das Vertrauen in die langfristigen Wachstumsprognosen, insbesondere durch AWS und generative KI, stark. Analysten erwarten entscheidende Quartalszahlen am 30. Oktober, die das Vertrauen weiter stärken könnten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Amazon eingestellt.
Walt Disney
Tagesperformance: +2,67 %
Platz 5
Performance 1M: +0,08 %
Sherwin-Williams
Tagesperformance: +2,62 %
Platz 6
Performance 1M: -3,62 %
Travelers Companies
Tagesperformance: +2,09 %
Platz 7
Performance 1M: -3,39 %
