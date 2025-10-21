Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 21.10.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.10.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: +11,38 %
Platz 1
Performance 1M: -4,78 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: +6,12 %
Platz 2
Performance 1M: -6,03 %
Lululemon Athletica
Tagesperformance: +5,86 %
Platz 3
Performance 1M: +3,20 %
Adobe
Tagesperformance: +4,34 %
Platz 4
Performance 1M: -5,05 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -3,55 %
Platz 5
Performance 1M: +13,37 %
Marriott International Registered (A)
Tagesperformance: +3,52 %
Platz 6
Performance 1M: -2,42 %
Booking Holdings
Tagesperformance: +3,38 %
Platz 7
Performance 1M: -4,22 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: +3,34 %
Platz 8
Performance 1M: +19,66 %
Amazon
Tagesperformance: +3,11 %
Platz 9
Performance 1M: -5,65 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Amazon im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Trotz eines Kursrückgangs von -0,68% in den letzten 14 Tagen bleibt das Vertrauen in die langfristigen Wachstumsprognosen, insbesondere durch AWS und generative KI, stark. Analysten erwarten entscheidende Quartalszahlen am 30. Oktober, die das Vertrauen weiter stärken könnten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Amazon eingestellt.
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: +3,06 %
Platz 10
Performance 1M: +0,42 %
Copart
Tagesperformance: +2,92 %
Platz 11
Performance 1M: -1,64 %
Workday (A)
Tagesperformance: +2,90 %
Platz 12
Performance 1M: +3,90 %
Cintas
Tagesperformance: +2,81 %
Platz 13
Performance 1M: -3,40 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +2,65 %
Platz 14
Performance 1M: -11,12 %
Paccar
Tagesperformance: +2,54 %
Platz 15
Performance 1M: -1,09 %
CoStar Group
Tagesperformance: +2,48 %
Platz 16
Performance 1M: -13,15 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: +2,40 %
Platz 17
Performance 1M: +0,46 %
Roper Technologies
Tagesperformance: +2,37 %
Platz 18
Performance 1M: +1,61 %
Starbucks
Tagesperformance: +2,26 %
Platz 19
Performance 1M: +0,90 %
