Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 21.10.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.10.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
General Motors
Tagesperformance: +15,52 %
Platz 1
Performance 1M: -1,26 %
Halliburton
Tagesperformance: +12,08 %
Platz 2
Performance 1M: +1,55 %
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: +11,26 %
Platz 3
Performance 1M: -4,78 %
Newmont Corporation
Tagesperformance: -9,03 %
Platz 4
Performance 1M: +16,93 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Newmont Corporation
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Newmont Corporation im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz einer negativen Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen gibt es Erwartungen auf positive Q3-Zahlen, da der Goldpreis im Q3 höher war. Die sinkende Dividende sorgt für Bedenken, jedoch wird das Unternehmen als stabil und gut aufgestellt wahrgenommen, was das langfristige Vertrauen stärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Newmont Corporation eingestellt.
Gartner
Tagesperformance: +8,54 %
Platz 5
Performance 1M: -5,68 %
RTX Corporation Reg Shs
Tagesperformance: +8,24 %
Platz 6
Performance 1M: +2,61 %
Steel Dynamics
Tagesperformance: +7,46 %
Platz 7
Performance 1M: +5,80 %
Danaher
Tagesperformance: +7,23 %
Platz 8
Performance 1M: +9,72 %
3M
Tagesperformance: +6,92 %
Platz 9
Performance 1M: -0,02 %
EPAM Systems
Tagesperformance: +6,86 %
Platz 10
Performance 1M: -6,49 %
Lululemon Athletica
Tagesperformance: +5,90 %
Platz 11
Performance 1M: +3,20 %
Ford Motor
Tagesperformance: +5,07 %
Platz 12
Performance 1M: +4,34 %
Albemarle
Tagesperformance: -5,06 %
Platz 13
Performance 1M: +19,19 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Albemarle
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Albemarle im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie zeigt einen gesunden Aufwärtstrend, mit der 100 USD-Marke als wichtigem Ziel. Anleger erwarten steigende Lithiumpreise und sehen strategische Vorteile durch US-Standorte. Dennoch gibt es Bedenken hinsichtlich möglicher Korrekturen im Rohstoffsektor.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Albemarle eingestellt.
Philip Morris International
Tagesperformance: -5,00 %
Platz 14
Performance 1M: -1,93 %
CarMax
Tagesperformance: +4,90 %
Platz 15
Performance 1M: -25,70 %
Adobe
Tagesperformance: +4,33 %
Platz 16
Performance 1M: -5,05 %
Expedia Group
Tagesperformance: +4,29 %
Platz 17
Performance 1M: -0,89 %
Salesforce
Tagesperformance: +4,19 %
Platz 18
Performance 1M: +4,36 %
Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
Tagesperformance: +4,19 %
Platz 19
Performance 1M: -7,08 %
Estee Lauder Companies Registered (A)
Tagesperformance: -4,16 %
Platz 20
Performance 1M: +18,61 %
Carrier Global Corporation
Tagesperformance: +4,04 %
Platz 21
Performance 1M: -3,62 %
Coca-Cola
Tagesperformance: +3,89 %
Platz 22
Performance 1M: +4,03 %
Humana
Tagesperformance: +3,83 %
Platz 23
Performance 1M: +13,38 %
Carnival Corporation
Tagesperformance: +3,82 %
Platz 24
Performance 1M: -4,67 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -3,56 %
Platz 25
Performance 1M: +13,37 %
Vistra
Tagesperformance: -3,53 %
Platz 26
Performance 1M: -6,51 %
Quest Diagnostics
Tagesperformance: -3,30 %
Platz 27
Performance 1M: +4,67 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: -3,19 %
Platz 28
Performance 1M: +11,17 %
Lockheed Martin
Tagesperformance: -3,11 %
Platz 29
Performance 1M: +7,88 %
FICO (Fair Isaac Corporation)
Tagesperformance: -2,39 %
Platz 30
Performance 1M: +11,41 %
Bunge Global
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 31
Performance 1M: +23,27 %
Freeport-McMoRan
Tagesperformance: -2,13 %
Platz 32
Performance 1M: -4,67 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Freeport-McMoRan
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Freeport-McMoRan im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv, gestützt durch steigende Kupfer- und Goldpreise sowie eine Hochstufung durch HSBC. Dennoch gibt es Bedenken wegen Betriebsstörungen in der Grasberg-Mine, die die Produktion belasten könnten. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen Anstieg, während Experten optimistische Prognosen für die Kupferpreise abgeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Freeport-McMoRan eingestellt.
NRG Energy
Tagesperformance: -2,06 %
Platz 33
Performance 1M: +3,16 %
Public Service Enterprise Group
Tagesperformance: -2,06 %
Platz 34
Performance 1M: +5,05 %
Labcorp Holdings
Tagesperformance: -2,00 %
Platz 35
Performance 1M: +5,93 %
