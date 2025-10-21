Jefferies belässt Adidas auf 'Buy' - Ziel 220 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,06 % und einem Kurs von 198,5 auf Tradegate (21. Oktober 2025, 21:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +3,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,22 %.

Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 35,46 Mrd..

adidas zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 245,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 280,00EUR was eine Bandbreite von +6,87 %/+42,49 % bedeutet.