Jefferies belässt Adidas auf 'Buy' - Ziel 220 Euro
- Jefferies bleibt bei "Buy" für Adidas, Kursziel 220 Euro.
- Anhebung des Ebit-Ziels für 2025 über Erwartungen.
- Umsatzwachstumsziel zeigt starke Preisdisziplin.
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Die mit Spannung erwartete Anhebung des Ergebnisziels (Ebit) für 2025 sei deutlicher als erwartet ausgefallen, schrieb James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Besonders erfreulich sei das erhöhte Umsatzwachstumsziel, was auf eine beeindruckende anhaltende Preisdisziplin hindeute./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 13:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 13:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,06 % und einem Kurs von 198,5 auf Tradegate (21. Oktober 2025, 21:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +3,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,22 %.
Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 35,46 Mrd..
adidas zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 245,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 280,00EUR was eine Bandbreite von +6,87 %/+42,49 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 220 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu adidas - A1EWWW - DE000A1EWWW0
Das denkt die wallstreetONLINE Community über adidas. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Adidas ist immer ein riesen Profiteur einer WM. Ich decke mich jetzt auch nach und nach mit Adidas Aktien ein. Vor allem, weil bald Nike der Ausrüster der Nationalelf sein wird. Vielleicht nochmal eine besonders umsatzstarke WM mit Trikots und anderen Fanartikeln.
Auch Vorstand Harm Ohlmeyer hat sein Vertrauen in Adidas zum Ausdruck gebracht und für 330.900 € zum Preis von 165,45 € Aktien erworben.